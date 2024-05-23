Ziraat Türkiye Kupası Finali İlk Yarı Berabere Tamamlandı

Spor

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Serkan Olguncan

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Necip Uysal, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Ghezzal, Muçi, Muleka

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Denswil, Mendy, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş, Visca, Bardhi, Fountas, Onuachu

Goller: Dk. 14 Onuachu (Trabzonspor), Dk. 45+3 Ghezzal (Penaltıdan) (Beşiktaş)

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinin ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

14. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol kanatta Eren Elmalı'nın yerden pasında orta sahada taç çizgisi yakınında Necip Uysal'dan vücut çalımıyla sıyrıldıktan sonra topu kontrol eden Onuachu, süratle ceza sahasına yöneldi. Nijeryalı oyuncu, ceza alanında Colley'i çalımladıktan sonra altıpasın solundan yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1

16. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Muleka, sağdan ceza sahasına girip Eren Elmalı ve Denswil'i geçtikten sonra şutunu çıkardı, kaleci Uğurcan Çakır topu iki hamlede kontrol etti.

33. dakikada siyah-beyazlı ekip beraberlik golüne yaklaştı. Masuaku'dan aldığı pasla sol çaprazdan ceza sahasına giren Gedson Fernandes'in yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45+3. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Salih Uçan'ın ceza sahasında içeriye çevirdiği meşin yuvarlağa Bardhi'nin eliyle müdahalesinin ardından hakem Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ghezzal, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.