Ziraat Türkiye Kupası Finali'ne Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarları yoğun ilgi gösterdi

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Ziraat Türkiye Kupası Final maçına Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarları yoğun ilgi gösterdi.

Beşiktaş ile Trabzonspor, 62. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. İki takım taraftarları, maça yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşma öncesi stadın çevresinde toplanan siyah-beyazlı ve bordo-mavili taraftarlar, marş söyleyerek maç saatini bekledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) nezaretinde gerçekleştirilen kura çekiminde siyah-beyazlı taraftarların kuzey ve doğu; bordo-mavili taraftarların ise güney ve batı tribünlerinde yer alacağı belirlenmişti.

Her iki takıma da ayrılan yerlerin taraftarlar tarafından doldurulması bekleniyor. - İSTANBUL