Ziraat Türkiye Kupası Finali: Trabzonspor - Konyaspor

Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor'un karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası finalin maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Bersan Duran
Trabzonspor: Onana, Savic, Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Pina, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov, Muci, Augusto, Onuachu
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Han Göngördü, Uğurcan Yazğılı, Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic, Deniz Türüç, Enis Bardhi, Gonçalves, Muleka
