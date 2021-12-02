Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 5 Kahta 02 Spor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Göztepe, konuk ettiği Kahta 02 Spor'u 5-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Burak Şeker xx, Sabri Öğe xx, Onur Gülter xx
Göztepe: Megyeri xx(Arda dk. 59 x), Murat Paluli xx (Erkam dk. 60 x), Kahraman xxx, Arslanagic xx, Yusuf xx, Obinna xx (Ege dk. 59 x), Baku xx, Beykan xx (Soner dk. 75 x), Tijanic xx (Efe dk. 46 x), Lourency xx, Ndiaye xxx
Yedekler: Berkan, Halil, Jahovic, Ideye
Teknik Direktör: Nestor El Maestro
Kahta 02 Spor: Onur x, Emrullah x, Osman x, Mehmet Berber x, Gürkan x, İsmail xx (Vedat Yeşilkaya dk. 87 ?), İdris x (Muhammed Çoban dk. 56 x), Mehmet Doğan x (Serdar dk. 46 x), Barış x, Murat Kurt x (Tunahan dk. 56 x), Ömer x
Yedekler: Vedat Böyükgül, Muhammed Eroğlu, Erkan
Teknik Direktör: Sinan Bayraktar
Goller: Ndiaye (dk. 20 ve 55), Kahraman (dk. 42), Arslanagic (dk. 79), Baku (dk. 86) (Göztepe)
Sarı Kart: Emrullah (Kahta 02 Spor) - İZMİR
Kaynak: İHA
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