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Ziraat Türkiye Kupası: GZT Giresunspor: 4 Ankara Demirspor: 2 - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası: GZT Giresunspor: 4 Ankara Demirspor: 2

02.12.2021 15:02
Ziraat Türkiye Kupası: GZT Giresunspor: 4 Ankara Demirspor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında GZT Giresunspor, sahasında karşılaştığı Ankara Demirspor'u 4-2 mağlup ederek, tur atlayan taraf oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında GZT Giresunspor, sahasında karşılaştığı Ankara Demirspor'u 4-2 mağlup ederek, tur atlayan taraf oldu.

Maçtan dakikalar

3. dakikada Giresunspor'da kullanılan tacın ardından gelen pası değerlendiren Champness, yerden vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-0

14. dakikada rakip kaleci Ömercan'ın Hayullah'a yaptığı faulün ardından hakem Kutluhan Bilgiç penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Umut, topu ağlarla buluşturdu. 2-0

49. dakikada defanstan seken topu yakalamak için öne çıkan kaleci Onurcan, topu kaybedince Ankara Demirsporlu Abdulkadir çaprazdan topu ağlara gönderdi. 2-1

57. dakikada orta sahadan gelen topu alan Champness hızla ceza sahasına sokuldu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Champness, topu kalecinin üzerinden ağlara gönderdi. 3-1

75. dakikada Ahmet'in ceza saha dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-2

85. dakikada ceza sahasında Champness'in pasını alan Çekdar yerden şut çekerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-2

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Baran Eraslan xx, Özcan Sultanoğlu xx, Feridun Daldaş

Giresunspor: Onurcan Piri xx, Pelupessy xx, Sankhare xx, Umut xxx, Champness xxx, Emre Taşdemir xx, Erol Can xx (Arda xx dk. 22), Sergen xx, Hayrullah xx, Çekdar xxx, Fatih xx

Yedekler: Göktan, Mehmet Doğaç, Diarra, Doukara, Balde, Aziz Behich, Furkan, Emre Nizam, Suleymanov

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Ankara Demirspor: Ömercan xx, Hüseyin Eren xx (Taner xx dk. 66), Mücahit Can xx, Ahmet xxx, Serdar xx, (Hasan xx dk. 66), Ender xx (Çağrı xx dk. 73), Samet Erdem xx (Muhammet Burak xx dk. 87), Mustafa xx (Rahmi Can xx dk. 46), Abdullah xx, Abdulkadir xxx, Semih xx

Yedekler: Furkan, Harun, Görkem, Alim

Teknik Direktör: Ersin Aka

Goller: Joseph Champness (dk. 3, 57), Mehmet Umut Nayir (dk. 14 pen.), Çekdar Orhan (dk. 84) (Giresunspor), Abdulkadir Özdemir (dk. 49), Ahmet Sivri (dk. 75) (Ankara Demirspor)

Sarı kartlar: Ömercan Avcı, Mustafa Fettahoğlu, Mücahit Can Akçay (Ankara Demirspor), Umut Nayir, Emre Taşdemir (Giresunspor) - GİRESUN

Ziraat Türkiye Kupası: GZT Giresunspor: 4 Ankara Demirspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: GZT Giresunspor: 4 Ankara Demirspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: GZT Giresunspor: 4 Ankara Demirspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: GZT Giresunspor: 4 Ankara Demirspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: GZT Giresunspor: 4 Ankara Demirspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: GZT Giresunspor: 4 Ankara Demirspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: GZT Giresunspor: 4 Ankara Demirspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: GZT Giresunspor: 4 Ankara Demirspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: GZT Giresunspor: 4 Ankara Demirspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: GZT Giresunspor: 4 Ankara Demirspor: 2

Ankara Demirspor, Türkiye Kupası, Giresunspor, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: GZT Giresunspor: 4 Ankara Demirspor: 2 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası: GZT Giresunspor: 4 Ankara Demirspor: 2 - Son Dakika
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