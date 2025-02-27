Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 0 Göztepe: 2 (İlk yarı) - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 0 Göztepe: 2 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 0 Göztepe: 2 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu üçüncü ve son hafta maçında Kasımpaşa ile Göztepe, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

27.02.2025 17:01
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Ziraat Türkiye Kupası B Grubu üçüncü ve son hafta maçında Kasımpaşa ile Göztepe, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı Göztepe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada Nazım Sangare, ceza sahası içi sağ çaprazından pasını içeri çıkardı. Penaltı noktası yakınında topla buluşan Juan, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

38. dakikada Victor Hugo, ceza sahası içi sol çaprazından son çizgiye inerek topu içeri çevirdi. Ön direkte Juan'ın ıskaladığı topa kale önünde Matsuki vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Nurettin Dinçer Demir, Haydar Avcı

Kasımpaşa: Ege Albayrak, Serhat Akçay, Yunus Atakaya, Taylan Utku Aydın, Adnan Aktaş, Yaman Suakar, Muhammed Ayeş, Atakan Müjde, Yusuf İnci, Sarp Yavrucu, Sinan Alkaş

Yedekler: Şant Kazancı, Emirhan Yiğit, Berkay Muratoğlu, Dağhan Erdoğan, Beraat Doğan Yıldız, Burak Turalı, Ömer Efe Ecin, Ege Ketahte, Furkan Ulupınar, Berk Yıldızlı

Teknik Sorumlu: Serhat Sütlü

Göztepe: Lis, Furkan Bayır, Heliton, Koray Günter, Nazım Sangare, Ahmed Ildız, Doğan Erdoğan, Djalma, Victor Hugo, Matsuki, Juan

Yedekler: Arda Ercan, Emircan Seçgin, Kubilay Kanatsızkuş, Dennis, Miroshi, Nielsen, Bokele, Tijanic, Ogün Bayrak

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Goller: Juan (dk. 12), Matsuki (dk. 38) (Göztepe) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 0 Göztepe: 2 (İlk yarı) - Son Dakika
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