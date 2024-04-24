Ziraat Türkiye Kupası: MKE Ankaragücü 0 - Beşiktaş 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası: MKE Ankaragücü 0 - Beşiktaş 0 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası: MKE Ankaragücü 0 - Beşiktaş 0 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında MKE Ankaragücü, sahasında Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı. Maçta birçok gol pozisyonu yaşanmasına rağmen her iki takım da gol bulamadı.

24.04.2024 00:22
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- Ziraat Türkiye Kupası: MKE Ankaragücü: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)

ANKARA - Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Masuaku'nın sol kanattan içeriye yaptığı ortada ceza sahası içerisinde Muleka'nın kafa vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

70. dakikada ceza sahası yayının önünde topla buluşan Pedrinho'nun şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

75. dakikada ceza sahası yayının yukarısında topla buluşan Flips'in yaptığı şut sonrası topu Mert Günok çeldi. Pozisyonun devamında yaşanan karambolde Macheda'nın boş kaleye yaptığı kafa vuruşu üstten auta giderken, son pozisyonda ofsayt bayrağı kalktı.

Hakemler: Ümit Öztürk, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Kısal

MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Kitsiou, Atakan Çankaya (Kazımcan Karataş dk. 77), Radakovic, Mujakic, Tolga Ciğerci (Pedrinho dk.66), Efkan Bekiroğlu (Ali Kaan Güneren dk. 77), Bassogog, Morutan (Chatsigiovanis dk. 84), Flips, Ali Sowe (Macheda dk. 65)

Yedekler: Ertaç Özbir, Chatzigiovanis, Pedrinho, Rodrigues, Saponara, Kaan Güneren, Arda Ünyay, Macheda, Kazımcan Karataş, Mert Çetin

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Worrall, Necip Uysal, Umut Meraş (Masuaku dk.46), Al-Musrati, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal (Chamberlain dk. 79), Ernest Muçi (Salih Uçan dk. 88), Milot Rashica (Cenk Tosun dk.46), Muleka (Aboubakar dk.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: MKE Ankaragücü 0 - Beşiktaş 0 (Maç sonucu) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası: MKE Ankaragücü 0 - Beşiktaş 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
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