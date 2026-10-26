Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu hakemleri belli oldu, maçlar yarın başlıyor - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu hakemleri belli oldu, maçlar yarın başlıyor

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Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda görev yapacak hakemleri açıkladı. Müsabakalar yarın, 28 Ekim Çarşamba ve 29 Ekim Perşembe oynanacak; listede Kars 36 Spor-Antalyaspor ve Kasımpaşa-Çorluspor 1947 maçlarının hakemleri de yer aldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre kupada 3. eleme turu müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

13.00 Ağrı 1970 Spor-İstanbulspor: Ömer Nazıf Baytar

13.30 Etimesgutspor-Gaziantep FK: Melih Aldemir

13.30 İnegöl Kafkasspor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor: Ahmet Resuloğlu

13.30 Pazarspor-Aliağa Futbol: Burak Filik

15.00 Adana Adaletgücüspor-MKE Ankaragücü: Batuhan Bayar

15.00 Seza Çimento Elazığspor-Açıkalın Erciyes 38: Talha Öztürk

15.00 Orduspor 1967-Artı Değer Vanspor: Serkan Gürbüz

15.00 SMS Grup Sarıyer-Ayvalıkgücü Belediyespor: Mustafa Ünver

15.30 Boluspor-Karşıyaka: Burak Akdağ

18.00 Kocaelispor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: Doğukan Yıldırım

19.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Muşspor: Hakan Aktaş

20.30 Corendon Alanyaspor-12 Bingölspor: Berkay Erdemir

28 Ekim Çarşamba:

13.00 Kars 36 Spor- Antalyaspor: Tayfun Sarı

13.30 Ankara Demirspor-Gemlik Sümerbey: Murat Durgutluoğlu

13.30 Ankaraspor-Kırklarelispor: İbrahim Elmas

13.30 GMG Kastamonuspor-Erzincan Futbol Yatırımları: Ramazan Doğanay

13.30 Düzce Cam Düzcespor-ISBAŞ Isparta 32 Spor: Samet Yağcı

13.30 Güzide Gebzespor-Malatya Yeşilyurtspor: Yasin Kalcıoğlu

13.30 Silivrispor-Beyoğlu Yeni Çarşı: Berkay Yavuz

13.30 Serikspor-Hakkari Zapspor: Yunus Aytekin Atabek

13.30 Sultan Su İnegölspor-Sebatspor: Berat Buğra Çelik

13.30 Eskişehir Anadoluspor-68 Aksaray Belediyespor: Fuat Filiz

13.30 Menemen FK-Karacabey Belediyespor: Levent Gümüşdere

15.00 Adana 01 FK-Kütahyaspor: Erdem Demirtaş

15.00 Balıkesirspor-Arkent Arnavutköy Belediyespor: Fırat Kaçmaz

15.00 Karabük İdmanyurduspor-Ekinciler İskenderunspor: Oğuzhan Demir

15.00 Eminevim Ümraniyespor-Küçükçekmece Sinopspor: Erdem Temel

15.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Gölcükspor: Levent Balcı

15.00 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Somaspor: Mustafa Hakan Belder

15.30 Fethiyespor-Eyüpspor: Birkan Altındaş

18.00 Sakaryaspor-Bursa Yıldırımspor: Abdulbaki Ayyıldız

20.30 52 Orduspor FK-KCT 1461 Trabzon FK: Ramazan Haymana

29 Ekim Perşembe:

13.30 Bitlis 1916 Spor-Metro Holding Kayserispor: İlker Yasin Avcı

15.30 Gençlerbirliği-Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor: Oğuzhan Gökçen

18.00 Kasımpaşa-Çorluspor 1947: Yusuf Adnan Kendirciler

20.30 Eskişehirspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Raşit Yorgancılar

Kaynak: AA
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