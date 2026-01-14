Ziraat Türkiye Kupası\'nda 8 gollü çılgın maç

Aliağa Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleye Samsunspor hızlı başladı. Konuk ekip, henüz 56. saniyede Marius Mouandilmadji'nin golüyle 1-0 öne geçti. Samsunspor formasıyla ilk maçına çıkan Yalçın Kayan, 16. dakikada farkı ikiye çıkardı.
Aliağa'da Mustafa Saymak, VAR uyarısının ardından 23. dakikada kırmızı kart gördü. Ev sahibi ekip 10 kişi kalmasına rağmen 37. dakikada Burak Süleyman'la farkı 1'e indirdi.
Samsunspor, 38. dakikada Celil Yüksel'in ceza sahası dışından attığı golle yeniden iki farklı üstünlüğü yakaladı. 40. dakikada Tahsin Bülbül'ün golüyle ilk yarı 4-1 sona erdi.
Yalçın Kayan, 51. dakikada kendisinin ikinci, takımının beşinci golünü kaydetti. 77. dakikada Polat Yaldır skoru 6-1 yaptı. Aliağa'da Malik Karaahmet, 80. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi: 2-6.
Bu sonucun ardından kupada ikide iki yapan Samsunspor, puanını 6'ya yükseltti. Aliağa ise 1 puanda kaldı. Samsunspor, kupadaki bir sonraki maçında Bodrumspor'u konuk edecek. Aliağa ise Konyaspor deplasmanına gidecek.
