Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

28.02.2022 12:13
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Yarın saat 20.30'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılığını Volkan Ahmet Narinç, Candaş Elbil ve Turgut Doman yapacak.

Çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler şöyle;YARIN: 20.30 Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor: Atilla Karaoğlan 2 MART ÇARŞAMBA17.00 Demir Grup Sivasspor- VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler20.30 Beşiktaş - Yukatel Kayserispor: Halil Umut Meler3 MART PERŞEMBE

20.30 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü: Zorbay Küçük


- İstanbul
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Türkiye Kupası, Antalyaspor, Trabzonspor, Karaoğlan, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika
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