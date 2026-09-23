Ziraat Türkiye Kupası\'nda Kahta 02 Spor, 8 Ekim\'de Erciyes 38 FK\'ya konuk olacak

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda mücadele edecek Erciyes 38 FK'nın kupa maçının tarihi belli oldu. Mavi-siyahlı ekip, sahasında Kahta 02 Spor'u konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan programa göre Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu karşılaşmaları 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak. Kura çekiminde Kahta 02 Spor ile eşleşen Erciyes 38 FK, rakibini kendi sahasında ağırlayacak. Karşılaşma 8 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te, Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha'da oynanacak.

Kayseri ekibi, lige iyi bir başlangıç yaparak 3 hafta sonunda topladığı 7 puan ile yoluna namağlup şekilde devam ediyor.