Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika
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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

26.09.2022 09:54
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. eleme turu, yarın yapılacak 6 maçla başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. eleme turu, yarın yapılacak 6 maçla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın:

13.00 İnegölspor-BC Group Ağrı 1970 (İnegöl İlçe)

14.30 Ankaraspor- Kepez Belediyespor (Osmanlı)

14.30 Criptoswaps Zonguldak Kömürspor- Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Karaelmas Kemal Köksal)

15.00 Somaspor- Efeler 09 (Soma Atatürk)

15.00 Kocaelispor- Ayvalıkgücü Belediyespor (Belediye Derincespor Doğal Çim Sahası)

17.30 Baynet İnşaat Balıkesirspor-Hacettepe 1945 (Balıkesir Atatürk)

28 Eylül Çarşamba:

13.00 GMG Kastamonuspor- Nevşehir Belediyespor (Kastamonu Gazi)

14.00 Adıyaman FK-Bartınspor (Adıyaman Atatürk)

14.00 Pazarspor- Mazıdağı Fosfatspor (Pazar İlçe)

14.30 Kırşehir Futbol- Kilis Belediyespor (Kırşehir Ahi)

14.30 Niğde Anadolu FK-Yomraspor (Ömer Halisdemir Üniversitesi)

14.30 Ankara Demirspor- Karaman FK (TCDD Ankara Demirspor)

14.30 Serik Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor (Serik İsmail Ogan)

14.30 1922 Konyaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

14.30 Etimesgut Belediyespor- Yalovaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 Kuşadasıspor-Bulvarspor (Özer Türk)

15.00 Uşakspor- Malatya Arguvanspor (Uşak 1 Eylül)

15.00 HES İlaç Afyonspor-Amberçay Eynesil Belediyespor (Zafer)

15.00 Ergene Velimeşespor- Elazığ Karakoçan FK (Mustafa Kemal Atatürk)

15.00 Sarıyer- Büyükçekmece Tepecikspor (Sarıyer Yusuf Ziya Öniş)

15.00 Çatalcaspor-Bitexen Sapanca Gençlikspor (Çatalca İzzettin)

15.00 Eşin Group Nazilli Belediyespor-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Nazilli İlçe)

15.00 Weecoins Kırklarelispor- Siirt İl Özel İdare (Kırklareli Atatürk)

17.30 Şanlıurfaspor- Karşıyaka (Şanlıurfa 11 Nisan)

20.00 Bursaspor- Boyabat 1868 (M. Fehmi Gerçeker)

29 Eylül Perşembe:

14.00 Diyarbekirspor- Kars 36 (Diyarbakır)

15.00 Belediye Derincespor-Amasyaspor FK (Belediye Derincespor Doğal Çim Sahası)

17.00 Menemen FK-Bigaspor (Menemen İlçe)

20.00 Eskişehirspor- Muş 1984 Muşspor (Eskişehir Yeni)

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Kupası, Derincespor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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