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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi 22 Ocak'ta yapılacak - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi 22 Ocak'ta yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, 22 Ocak Pazartesi günü saat 14.00'te TFF'nin Riva'daki tesislerinde yapılacak. Kulüp yetkililerinin katılımıyla gerçekleşecek olan kura çekimi, tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakaların eşleşmelerini belirleyecek.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi 22 Ocak\'ta yapılacak
17.01.2024 - 16:38,  Güncelleme: 16:40
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, 22 Ocak Pazartesi günü yapılacak.

Kura çekimi, 22 Ocak Pazartesi günü saat 14.00'te kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF'nin Riva'daki tesislerinde Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.

Son 16 turu müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Kaynak: AA
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