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Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 Boluspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 Boluspor: 0 (Maç sonucu)

28.12.2021 20:32
Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 Boluspor: 0 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 5'nci Tur maçında Trabzonspor ile Boluspor karşılaştı.

Ziraat Türkiye Kupası 5'nci Tur maçında Trabzonspor ile Boluspor karşılaştı. Müsabaka 1-0 bordo-mavililerin üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Trabzonspor bir üst tura çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Kosongo'nun sağ taraftan ceza sahası içine ortasında topla buluşan Bregu'nun vuruşunda kaleci Erce topu kornere çıkardı.

47. dakikada Serkan Asan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Koita'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Selmanı'nin ellerinin altından ağlarla buluştu. 1-0

Stat: Medical Park

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Esat Sancaktar xx, Murat Ergin Gözütok xx

Trabzonspor: Erce Kardeşler xx, Serkan Asan xx (Dorukhan dk. 51 x), Hüseyin Türkmen xx, Ahmetcan Kaplan xx, İsmail Köybaşı xx, Berat Özdemir x (Peres dk. 46 x), Siopis xx, Murat Cem Akpınar x (Salih Kavrazlı dk. 79 x), Yunus Mallı x, Yusuf Sarı x (Bakasetas dk. 46 x), Koita x

Yedekler: Arda Akbulut, Muhammet Taha Tepe, Cornelius, Denswill

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Boluspor: Selmani xx, Mehmet Zahit xx, Emin xx, Ali Keten xx, Arda Hilmi xx, Bertu x (Erdem Can Polat dk. 72 x), Tugay x (Diyar Kaba dk. 90 ?), Abdurrahman xx, Berk Yıldız x (Hakan dk. 90 ?), Bregu x (Novak dk. 72 x), Kassongo x

Yedekler: Ömer, Diarrassouba, Atamer Bilgin, Talha Erdoğan, Erkam Reşmen

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Gol: Koita (dk. 47) (Trabzonspor) - TRABZON

Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 Boluspor: 0 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 Boluspor: 0 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 Boluspor: 0 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 Boluspor: 0 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 Boluspor: 0 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 Boluspor: 0 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 Boluspor: 0 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 Boluspor: 0 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 Boluspor: 0 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 Boluspor: 0 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 Boluspor: 0 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 Boluspor: 0 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 Boluspor: 0 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 Boluspor: 0 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 Boluspor: 0 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 Boluspor: 0 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 Boluspor: 0 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 Boluspor: 0 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 Boluspor: 0 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 Boluspor: 0 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 Boluspor: 0 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 Boluspor: 0 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 Boluspor: 0 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 Boluspor: 0 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 Boluspor: 0 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 Boluspor: 0 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 Boluspor: 0 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 Boluspor: 0 (Maç sonucu)

YORUMLAR
500

Türkiye Kupası, Trabzonspor, Boluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 Boluspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 Boluspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
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