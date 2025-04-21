Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final Başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı, yarın ve perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalin ilk maçında Konyaspor, yarın Galatasaray'ı konuk edecek. Diğer mücadelede ise Trabzonspor, perşembe günü sahasında Göztepe'yle karşılaşacak. Organizasyonun yarı finalinde rakiplerini mağlup eden takımlar adını finale yazdıracak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının programı şu şekilde:
Yarın
20.30 Konyaspor - Galatasaray
24 Nisan Perşembe
20.30 Trabzonspor - Göztepe - İSTANBUL
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