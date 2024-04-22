Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarının heyecanı yarın ve 24 Nisan Çarşamba günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da söz konusu karşılaşmaları yönetecek hakemleri duyurdu.
Türkiye Kupası yarı final ilk mücadelelerinin hakemleri şöyle:
Yarın
20.30 MKE Ankaragücü - Beşiktaş: Ümit Öztürk
24 Nisan Çarşamba
20.30 Trabzonspor - Fatih Karagümrük: Ali Şansalan - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final İlk Maçlarının Hakemleri Belli Oldu - Son Dakika
Bucaspor 1928 ile Esenler Erokspor arasında oynanan maçta yardımcı hakem Hasan Erdoğan tribünden atılan yabancı maddeyle yere yığıldı. Tedavisinin ardından maça devam eden hakem olayın ardından tepki çeken maç yönetimine karşı kulüp tarafından desteklendi.
Edirne'de düzenlenen modifiyeli araç fuarında drift gösterisi sırasında bir vatandaş, drift atan otomobilin üzerine atlayarak canını hiçe saydı. Sürücü ise aldırış etmeden drift atmaya devam etti. Olay, dron ile görüntülendi ve bazı otomobillerin lastikleri yanarak patladı. Etkinlik kazasız bir şekilde sona erdi.
TFF 2. Lig'de mücadele eden Diyarbakır'ın temsilcileri Amedspor ve Diyarbekirspor, haftanın maçlarında istedikleri sonuçları alamayarak puansız ayrıldılar. Amedspor, kendi sahasında Iğdır FK'ya 2-0 mağlup oldu ve şampiyonluk yolunda önemli bir darbe aldı. Diyarbekirspor ise Ankara Demirspor'a deplasmanda 2-1 yenilerek haftayı puansız tamamladı.
Samsunspor'un eski başkanı İsmail Uyanık, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı için aday adayı olduğunu duyurdu. Uyanık, adaylık için gerekli imza konusunda sıkıntı yaşamayacağını belirtti ve futbolun sorunlarını çözmek adına aday olduğunu ifade etti. Ayrıca, yabancı hakemlerin kullanılmasının doğru olmadığını ve futbolu yeni bırakmış eski futbolcuların hakemlik yapması gerektiğini söyledi.
Eski Samsunspor Kulübü Başkanı İsmail Uyanık, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Uyanık, temiz futbol ve başarılı futbol takımlarının olması temennileriyle adaylığını açıkladığını belirterek, Türk sporuna, Samsun'a ve Anadolu sporuna hayırlı olmasını diledi.
Manisa'nın önemli marka değerlerinden Manisaspor ve Akhisarspor, mali sıkıntılar nedeniyle profesyonel liglere veda ederek Amatör Lig'de mücadelelerine devam edecek. Manisaspor son iki sezondur Süper Amatör Lig'de varlık gösterirken, Akhisarspor ise önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig'de yer alacak.
Alaşehir Fenerbahçeliler Derneği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi, Alaşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi gören çocukların bayramını kutladı. Dernek üyeleri, hastaları ziyaret ederek hediyeler verdi ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
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