Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final Maçlarının Hakemleri Belli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final Maçlarının Hakemleri Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final Maçlarının Hakemleri Belli Oldu

Beşiktaş'ın MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçı Zorbay Küçük yönetecek. Trabzonspor'un ise Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçı Cihan Aydın düdük çalacak.

06.05.2024 12:54  Güncelleme: 12:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının hakemleri belli oldu. Beşiktaş'ın, yarın sahasında oynayacağı MKE Ankaragücü mücadelesinde Zorbay Küçük, Trabzonspor'un da çarşamba günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile yapacağı müsabakada Cihan Aydın düdük çalacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçlarının hakemleri açıklandı. Beşiktaş, golsüz berabere biten ilk maçın rövanşında yarın 20.30'da MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Bu mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır oldu.

Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçının hakemi Cihan Aydın

Trabzonspor da 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Fatih Karagümrük çarşamba günü 20.30'da karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Hakan Yemişken yapacak. Turgut Doman da dördüncü hakemlik görevini üstlenecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü, Türkiye Kupası, Zorbay Küçük, Cihan Aydın, Trabzonspor, Ankaragücü, Beşiktaş, Türkiye, Aydın, MKE, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final Maçlarının Hakemleri Belli Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:56 Nikah memuru, hoca dua ederken mikrofonu elinden alıp müzik açtırdı Nikah memuru, hoca dua ederken mikrofonu elinden alıp müzik açtırdı
13:34 Gaziantep’te katliam gibi kaza 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı Gaziantep'te katliam gibi kaza! 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı
13:32 Özel’den “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP içinde karışıklık planı var“ iddialarına yanıt Özel'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP içinde karışıklık planı var" iddialarına yanıt
12:46 Erzurum’a, Antalya iklim şartlarına göre sera Isıtma için günde 3 ton kömür yakarak belediyeyi milyonlarca lira zarara uğrattılar Erzurum'a, Antalya iklim şartlarına göre sera! Isıtma için günde 3 ton kömür yakarak belediyeyi milyonlarca lira zarara uğrattılar
12:32 Havadan broşür bıraktılar İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı Havadan broşür bıraktılar! İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı
14:23 Mardin’de okuldan atılan öğrenci tabanca ile okulun kapısına dayandı Mardin'de okuldan atılan öğrenci tabanca ile okulun kapısına dayandı
14:05 Kahtalı Mıçe kansere yakalandı Kahtalı Mıçe kansere yakalandı
13:55 Erzincan’da vatandaşların güvenliği için tüm köylere kamera sistemi kuruluyor Erzincan'da vatandaşların güvenliği için tüm köylere kamera sistemi kuruluyor
13:22 Eyüpsultan’da Zabıta Ekipleri Para Dilencisine El Koydu Eyüpsultan'da Zabıta Ekipleri Para Dilencisine El Koydu
13:08 Yağmur Taktaş’ın Adana’daki mezarı otopsi için açıldı Yağmur Taktaş'ın Adana'daki mezarı otopsi için açıldı
13:03 Putin emri verdi Rus birlikleri nükleer saldırı tatbikatı hazırlıklarına başladı Putin emri verdi! Rus birlikleri nükleer saldırı tatbikatı hazırlıklarına başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 14:54:50. #1.12#
SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final Maçlarının Hakemleri Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement