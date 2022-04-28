Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının programı açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının programı açıklandı

28.04.2022 14:54
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçlarının programı belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Yukatel Kayserispor, yarı final rövanşında 10 Mayıs Salı günü saat 20.30'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda Trabzonspor'u konuk edecek.

Demir Grup Sivasspor ise yarı final rövanşında 11 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.

İlk maçlarda Trabzonspor, Yukatel Kayserispor'u 1-0, Demir Grup Sivasspor da Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yenmişti.

YORUMLAR
500

Türkiye Kupası, Kayserispor, Mayıs, Salı, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının programı açıklandı - Son Dakika


Son Dakika
14:47 Beşiktaş-Fenerbahçe maçı 8 Mayıs Pazar günü oynanacak
14:30 Pitbull saldırısına uğrayan Minik Asiye'nin davasındaki 4 sanığa tahliye kararı
14:25 Bahçesindeki çalıları yakmak isteyen adam, yanlışlıkla kendi evini yakıp kül etti!
14:17 Erdoğan'dan önemli görüşme! Putin, Rus pilotun takas süreci için teşekkür etti
14:16 DEVA'nın seçim kararını "çok zekice bulan" MHP lideri Bahçeli'den "kavga edeceğim" diyen CHP Lideri'ne yanıt: Bizde 53 yıllık kavga tecrübesi var
14:11 Manisa'da sezonun ilk kirazı kilosu 700 TL'den alıcı buldu!
14:02 Alpler'de yapılan kazı bilim insanlarını heyecanlandırdı! Dünyanın en büyük canlısı olduğu düşünülüyor
13:59 Trabzonspor 1 puan alırsa şampiyon olacak! Biletleri ise karaborsada 30 bin liraya satılıyor
13:58 Nisa bebeği sokağa terk eden anne mahkemede konuştu: Bebeği bıraktığımda sağlıklıydı
13:50 Şarkıcı Yeliz'den Gülşen'in kıyafetini ağır bir dille eleştiren Işın Karaca'ya sert sözler: Bu hadsizce bir söylem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 15:01:41. #1.12#
SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının programı açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement