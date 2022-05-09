Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının hakemleri açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının hakemleri açıklandı

09.05.2022 14:53
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan, yarın ve çarşamba günü oynanacak yarı final ikinci maçlarıyla devam edecek. TFF, bu karşılaşmaların hakemlerini de açıkladı. Süper Lig'de sezonu lider olarak tamamlayan Trabzonspor, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Kayserispor'a konuk olacak. DG Sivasspor ise Alanyaspor ile karşılaşacak. Sivas ekibi, ilk mücadeleyi 2-1 kazanmıştı.

10 Mayıs Salı

20.30 Kayserispor - Trabzonspor: Halil Umut Meler

11 Mayıs Çarşamba

20.30 DG Sivasspor - Alanyaspor: Atilla Karaoğlan - İSTANBUL

YORUMLAR
500
ZTK'da yarı final hakemleri belli oldu ZTK'da yarı final hakemleri belli oldu Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçları başlıyor Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçları başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Trabzonspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının hakemleri açıklandı - Son Dakika


Son Dakika
14:48 Evinin terasında 21 yerinden bıçaklanmıştı! Katili en yakını çıktı
14:47 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den infial yaratacak sözler! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a, "Şaklaban" benzetmesi
14:36 Cinsel ilişki sırasında yüksek tempodan kan şekeri düşen kadın az daha ölüyordu
14:15 Ebru Şancı Seda Sayan'ın evliliği hakkında konuştu: Gidip bir turşu ile evleneceğine kendisini mutlu edecek birisiyle evleniyor
14:14 Erdoğan'dan sığınmacı tartışmalarına yanıt: Suriye'den gelip ülkemize sığınan kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız
14:12 Polonya'da Rus bakana boyalı saldırı: Yüzü kıpkırmızı oldu
14:10 Dolar kuru Aralık 2021'den sonra ilk kez 15 lirayı aştı
14:07 Ayasofya'da skandal: Tarihi su haznesi ayakkabılık olarak kullanılıyor
14:04 Derbi sonrası şok iddia! "Gedson Fernandes Beşiktaş'a değil, çok büyük ihtimalle Fenerbahçe'ye transfer olacak"
13:58 Haaland babasının yolundan gitmeyi tercih etti: Dünya devleri arasından Manchester City'i seçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 14:59:31. #1.13#
SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının hakemleri açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement