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Zirve yarışında hakem belli oldu! Trabzonspor - Konyaspor maçını Mete Kalkavan yönetecek - Son Dakika

Zirve yarışında hakem belli oldu! Trabzonspor - Konyaspor maçını Mete Kalkavan yönetecek

11.02.2022 12:32

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belirlendi. Merakla beklenen mücadelede lig birincisi Trabzonspor ile kendisine en yakın rakibi Konyaspor arasındaki oynanacak maçı Mete Kalkavan yönetecek.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 25. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. 13 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Trabzonspor - Konyaspor arasındaki zorlu mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek.

PUAN FARKI 9

İki takım arasındaki karşılaşma zirve yarışını yakından ilgilendiriyor. Geride kalan 24 haftanın sonunda Bordo-Mavili takım 57 puanla ligin zirvesinde yer alırken, bir maç eksiği bulunan Konyaspor 48 puanla ikinci sırada yer alıyor. Konuk ekibinin kazanması durumunda bir maç eksiğine rağmen puan farkı 6'ya inmiş olacak.

HAKEMLER AÇIKLANDI

Süper Lig'in 25. haftasında düdük çalacak hakemler ise şöyle:

Altay - Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus
Başakşehir - Gaziantep FK: Cüneyt Çakır
Giresunspor - Fenerbahçe: Zorbay Küçük
Galatasaray - Kayserispor: Sarper Barış Saka
Sivasspor - Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler
Antalyaspor - Karagümrük: Halil Umut Meler
Kasımpaşa - Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Trabzonspor - Konyaspor: Mete Kalkavan
Hatayspor - Göztepe: Atilla Karaoğlan
Adana Demirspor - Beşiktaş: Ali Şansalan

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Spor Toto Süper Lig, Mete Kalkavan, Trabzonspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zirve yarışında hakem belli oldu! Trabzonspor - Konyaspor maçını Mete Kalkavan yönetecek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Zirve yarışında hakem belli oldu! Trabzonspor - Konyaspor maçını Mete Kalkavan yönetecek - Son Dakika
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