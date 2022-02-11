Zirve yarışında hakem belli oldu! Trabzonspor - Konyaspor maçını Mete Kalkavan yönetecek

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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 25. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. 13 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Trabzonspor - Konyaspor arasındaki zorlu mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek.

PUAN FARKI 9

İki takım arasındaki karşılaşma zirve yarışını yakından ilgilendiriyor. Geride kalan 24 haftanın sonunda Bordo-Mavili takım 57 puanla ligin zirvesinde yer alırken, bir maç eksiği bulunan Konyaspor 48 puanla ikinci sırada yer alıyor. Konuk ekibinin kazanması durumunda bir maç eksiğine rağmen puan farkı 6'ya inmiş olacak.

HAKEMLER AÇIKLANDI

Süper Lig'in 25. haftasında düdük çalacak hakemler ise şöyle:

Altay - Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus

Başakşehir - Gaziantep FK: Cüneyt Çakır

Giresunspor - Fenerbahçe: Zorbay Küçük

Galatasaray - Kayserispor: Sarper Barış Saka

Sivasspor - Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler

Antalyaspor - Karagümrük: Halil Umut Meler

Kasımpaşa - Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

Trabzonspor - Konyaspor: Mete Kalkavan

Hatayspor - Göztepe: Atilla Karaoğlan

Adana Demirspor - Beşiktaş: Ali Şansalan