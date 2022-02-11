Zirve yarışında hakem belli oldu! Trabzonspor - Konyaspor maçını Mete Kalkavan yönetecek

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 25. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. 13 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Trabzonspor - Konyaspor arasındaki zorlu mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek.
İki takım arasındaki karşılaşma zirve yarışını yakından ilgilendiriyor. Geride kalan 24 haftanın sonunda Bordo-Mavili takım 57 puanla ligin zirvesinde yer alırken, bir maç eksiği bulunan Konyaspor 48 puanla ikinci sırada yer alıyor. Konuk ekibinin kazanması durumunda bir maç eksiğine rağmen puan farkı 6'ya inmiş olacak.
Süper Lig'in 25. haftasında düdük çalacak hakemler ise şöyle:
Altay - Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus
Başakşehir - Gaziantep FK: Cüneyt Çakır
Giresunspor - Fenerbahçe: Zorbay Küçük
Galatasaray - Kayserispor: Sarper Barış Saka
Sivasspor - Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler
Antalyaspor - Karagümrük: Halil Umut Meler
Kasımpaşa - Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Trabzonspor - Konyaspor: Mete Kalkavan
Hatayspor - Göztepe: Atilla Karaoğlan
Adana Demirspor - Beşiktaş: Ali Şansalan
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