Ziya Erdal, Sivasspor\'da Yardımcı Antrenör Olmaktan Mutlu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un eski kaptanı Ziya Erdal, kırmızı-beyazlı kulübe yardımcı antrenör olarak hizmet edeceği için mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Erdal, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere, yeni görevi ve Sivasspor'un hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Yıllarca futbolcu olarak mücadele ettiği sahalara, bu kez teknik ekipte görev alarak dönmenin mutluluğunu yaşadığını anlatan Erdal, "İnşallah hayırlı olur, bu sahada yıllarca antrenman yaptık. Şimdi farklı bir görevde bulunuyoruz. İnşallah tecrübemizle, birikimimizle kulübümüze yardımcı olacağız. Burada tekrar bulunduğum için çok mutluyum. Evime, yuvama geri döndüğüm için ayrıca gururluyum." dedi.

Erdal, antrenörlüğü her zaman düşündüğünü belirterek, "Bunun için öncelikle B diploması almam gerekiyordu ve onu da aldım. Hocalık yapmak ve bu süreçte kendimi geliştirerek, İsmet Taşdemir hocamızın birikimleriyle Sivasspor'a ve takım arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışacağım." diye konuştu.

Teknik adamlığın futbolculuktan çok farklı olduğuna değinen Erdal, "Çalışma süreci çok daha kapsamlı. Hocalık çok farklı bir kulvar. 24 saat çalışırsın. Futbolculukta 3-4 saat yeterli oluyordu ama hocalıkta bunun analizi var, rakip analizi var, antrenman metodu var, bireysel analizin var, oynatacağın taktiğe göre bir antrenman programın var, bir sürü çalışma ortamı var." ifadelerini kullandı.

Erdal, kendisine güvenen ve takıma gelmesine katkı sağlayanlara teşekkür ederek, Sivasspor'u layık olduğu yere taşımak için elinden gelen katkıyı vermeye çalışacağını söyledi.