Ziyech, Al-Duhail\'e Transfer Oldu

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Katar ekibi Al-Duhail, Galatasaray'dan ayrılan Faslı futbolcu Hakim Ziyech'i transfer etti.

Galatasaray'dan ayrılan Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in yeni adresi Katar oldu. Al-Duhail, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Ziyech'i transfer ettiklerini duyurdu.

31 yaşındaki futbolcu kariyerinde Heerenveen, Twente, Ajax, Chelsea, son olarak Galatasaray'da forma giydi. Faslı futbolcu, sarı-kırmızılılar ile bu sezon 11 resmi maçta görev aldı.

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