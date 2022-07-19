İtalyanın köklü kulüplerinden ve geçtiğimiz sene İtalya Serie A'da şampiyonluk ipini göğüsleyen Milan, İsveçli yıldız oyuncu Zlatan Ibrahimovic'in sözleşmesini 1 yıl uzattığını açıkladı. Milano ekibinin resmi siteden yaptığı açıklamada, "Milan, Zlatan Ibrahimovic ile 30 Haziran 2023'e kadar yeni sözleşme imzalamaktan mutluluk duyar. İsveçli forvet 11 numaralı formayı giymeye devam edecek" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Zlatan Ibrahimovic, İtalya Serie A, Milan, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Zlatan Ibrahimovic, 1 yıl daha Milan'da! - Son Dakika

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