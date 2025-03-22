Zonguldak BEÜ Kadın Kata Takımı Türkiye 3.'sü Oldu - Son Dakika
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Spor

Zonguldak BEÜ Kadın Kata Takımı Türkiye 3.'sü Oldu

Zonguldak BEÜ Kadın Kata Takımı Türkiye 3.\'sü Oldu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Karate Türkiye Şampiyonası'nda kadın kata takımı ile 3.'lük elde etti.

22.03.2025 18:30
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kadın Kata Takımı, 21- 23 Mart tarihleri arasında düzenlenen Karate Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 3'üncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu 2024-2025 sezonu faaliyetleri kapsamında düzenlenen şampiyonaya 62 üniversiteden 287 sporcu katıldı. Türkiye Üniversitelerarası Karate Türkiye Şampiyonası'nda Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi BESYO Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi Belinay Çalışkan, Hemşirelik Bölümü öğrencisi Safiye Buse Erkan ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencisi Neslihan Yiğit'ten oluşan Kadın Kata Takımı Türkiye 3.sü olarak önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya almaya hak kazanan Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi Belinay Çalışkan, Hemşirelik Bölümü öğrencisi Safiye Buse Erkan ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencisi Neslihan Yiğit'in elde ettiği üstün başarılarına dair açıklamada bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, "Öğrencilerimizin spor alanlarında gösterdikleri üstün başarılarla her zaman gurur duyuyoruz. Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Karate Türkiye Şampiyonası'nda Kadın Kata Takımımızın elde ettiği başarı oldukça önemlidir. Üniversitemiz birçok sportif alanda Avrupa 1'inciliği, Türkiye Şampiyonluğu gibi önemli dereceler ve başarılara imza atıyor. Öğrencilerimizin spor alanında elde ettiği bu başarılar, onların ne kadar donanımlı, disiplinli ve azimli olduklarını ortaya koymaktadır. Üniversitemiz sporun her alanında deneyimli ve donanımlı akademik kadrosu, güçlü fiziki altyapısı ve sunduğu nitelikli eğitim programları sayesinde öğrencilerine ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılar elde etmelerine önemli katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda Üniversitemizin sadece Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören genç yetenekleri değil çeşitli fakültelerimizde eğitim gören gençlerin de sportif müsabakalarda önemli başarılar elde etmelerinden gurur ve mutluluk duyuyoruz. Onların elde ettikleri başarılar, sadece sporcularımız için değil, aynı zamanda Üniversitemizin her bir öğrencisi için de kendi alanlarında elde edecekleri başarılar için güçlü bir motivasyon kaynağıdır. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin genç sporcularını her daim destekleyerek önemli dereceler ve başarılar kazanılmasına katkı sunan başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ailesi ile üniversitelerin BESYO ve Spor Bilimleri Fakültelerinin gelişimine her zaman destek olan Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar ve Yükseköğretim Kurulu olmak üzere şampiyonanın düzenlenmesinde emeği olan Türkiye Üniversite Sporları Federasyonuna teşekkürlerimi sunuyorum. Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde tertip edilen Türkiye Üniversitelerarası Karate Şampiyonası'nda Türkiye 3'üncüsü olarak Üniversitemize değer katan kıymetli öğrencilerimiz ve onları yetiştiren değerli antrenörlerini canıgönülden kutluyor, öğrencilerimizin elde edecekleri yeni başarılarla Üniversitemizin ulusal ve uluslararası camiada görünürlüğüne değer katacaklarına yürekten inandığımı belirterek başarılarının devamını diliyorum" açıklamasında bulundu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, zonguldak, Türkiye, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zonguldak BEÜ Kadın Kata Takımı Türkiye 3.'sü Oldu - Son Dakika

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