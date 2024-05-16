Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı: Şike var! - Son Dakika
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Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı: Şike var!

Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı: Şike var!

TFF 2. Lig'de Ankaraspor-Nazilli Belediyespor'un 0-0 berabere kaldığı müsabaka sonrası Zonguldak Kömürspor'ün alt lige düşmesi üzerine Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Salih Demir, 'Ben şike iddiası demiyorum. Şike var diyorum. Bunlar hatır şikesi derler, para şikesi derler veya bahis oyunları için yapıldı derler. Onu bilmem. Şike şikedir' dedi.

16.05.2024 13:59  Güncelleme: 14:03
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TFF 2. Lig'de Ankaraspor-Nazilli Belediyespor'un 0-0 berabere kaldığı müsabaka sonrası Zonguldak Kömürspor'ün alt lige düşmesi üzerine Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Salih Demir, "Ben şike iddiası demiyorum. Şike var diyorum. Bunlar hatır şikesi derler, para şikesi derler veya bahis oyunları için yapıldı derler. Onu bilmem. Şike şikedir" dedi.

Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Salih Demir, Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor arasında oynanan ve 0-0 sonuçlanan müsabakada şike olduğu iddiaları üzerine Türkiye Futbol Federasyonu'na seslendi. Bir otelde tribün liderleri ile basın toplantısı düzenleyen Demir, "TFF, 'Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçında şike var' diye karar verirse bizim takımımız 2. Lig'de. Ancak yakın zamanda karar vermezse, sezon başladıktan sonra karar verirse hiçbir faydası olmaz. 3. Lig'de mücadele vermeye devam ederiz. Bizim 3. Lig'de futbol oynamamız bir kenara TFF'nin bu maçta şike var mı yok mu karar vermesi lazım. Türkiye'deki spor kanalları her hafta bunu gündeme getiriyor. Çünkü onlar da maçı izledikten sonra şike yok diyemezler. Ulusal yayın yapan spor kanalları şike iddiası diyor. Dava açılır diye. Ben şike iddiası demiyorum. Burada şike vardır. Yüzde bir değil, yüzde yüz şike vardır" dedi.

TFF'nin hakem ve gözlemci raporları sonrası söz konusu maçta şike olduğuna dair karar vereceğine inandığını söyleyen Demir, "Zonguldak Valiliği izin verirse önümüzdeki pazar günü saat 15.00'de Madenci Anıtı'nda toplanarak üniversite kavşağına kadar yürümek istiyoruz" diye konuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bahis iddialarına yönelik takip yaptığını belirten Başkan Demir, "Cumhuriyet Başsavcılığı'nın takip etmesi uzun bir süre olacaktır. Bunun bu sene yansıması olacağını düşünmüyorum. Ama bunların da cezası varsa cezalarını da çekmesini istiyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na da dilekçemizi vermiş bulunuyoruz. Şu anda takip edilmektedir" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı: Şike var! - Son Dakika

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