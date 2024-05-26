Zonguldak Kömürspor Taraftarları Takımlarına Destek İçin Yürüdü

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TFF 2. Lig takımı Zonguldak Kömürspor'un taraftarları, takımlarına destek için yürüdü.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Ankaraspor - Nazilli Belediyespor müsabakası 0-0 sona ererken maçta tek bir şut çekilmemesi tepkilere sebep oldu. Karşılaşma sonucunda Zonguldak Kömürspor alt lige düşerken Nazilli Belediyespor ligde kalmayı başardı. Türkiye Futbol Federasyonu da şikayetler üzerine maçı incelemeye aldı. Son olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nun dosyayı etik kurulu sevk ettiği öğrenildi.

Zonguldak Kömürspor yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun net bir karar vermemesi üzerine bugün Madenci Anıtı'nda yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe, Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Salih Demir'in yanı sıra kulüp yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve taraftarlar katıldı. Yürüyüşte kırmızı-lacivertli taraftarlar, "Düşürmüyorlar, şike yapanı düşürmüyorlar, TFF uyuma sabrımızı taşırma" sloganları attı. Madenci Anıtı'nda başlayan yürüyüş, valilik önünde sona erdi.

Yürüyüş sonrasında açıklama yapan Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Salih Demir, "Yapılan toplantıyı, ulusal medyaya taşımalarını rica ediyoruz. Yürüyüşümüz inşallah amacına ulaşır. Ayağınıza yüreğinize sağlık" dedi. - ZONGULDAK