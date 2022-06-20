Zonguldak Kömürspor'un ilk transferi Mümin - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak Kömürspor'un ilk transferi Mümin

20.06.2022 17:17
Zonguldak Kömürspor'un ilk transferi Mümin

TFF 2. Lig'de mücadele veren Zonguldak Kömürspor yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirdi.

TFF 2. Lig'de mücadele veren Zonguldak Kömürspor yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirdi. Kömürspor, Erbaaspor'da oynayan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Mümin Uyar'ı renklerine bağladı.

TFF 2. Lig takımlarından Zonguldak Kömürspor, Mümin Uyar ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Erbaaspor'da oynayan 21 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Mümin Uyar, lig maçlarında toplam 27 karşılaşmada bin 753 dakika forma giydi. - ZONGULDAK

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı Son dakika haberleri | Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı Evinin balkonundan atlamıştı, son yolculuğuna uğurlandı Evinin balkonundan atlamıştı, son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Zonguldak, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zonguldak Kömürspor'un ilk transferi Mümin - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:09 Acılı anne 19 yaşındaki oğlunun cenazesinde yürek dağladı
17:07 Kim Min-Jae'ye Rennes talip oldu! Fenerbahçe ise 20 milyon euro istiyor
17:02 ABD'de 17 yaşındaki genç kız, çalıştığı ofiste iş arkadaşı tarafından öldürüldü
16:39 Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Gaye Usluer, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi "muhalefeti yıprattığı" gerekçesiyle görevinden istifa etti
16:27 İbrahim Tatlıses katıldığı canlı yayında mal varlığını kime bırakacağını bir bir anlattı
16:16 Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme için Fenerbahçe'den açıklama
15:59 Pınar Gültekin'in katiline haksız tahrik indirimi sonrası verilen 23 yıl hapis cezası acılı aileyi isyan ettirdi: Baştan beri beklediğimiz karar çıktı
15:49 İngiltere'de içinde mezar bulunan esrarengiz bar! Bardakiler "İyi geceler Juliet" demeden lambalar sönmüyor
15:46 Fener'in yeni transferi Lincoln gol sevincinin sırrını açıkladı: Küçük çocuğumun baş harfini yapıyorum
15:35 Birce Akalay tatil sezonunu açtı! Siyah bikinisiyle denizin keyfini işte böyle çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 17:21:40. #1.11#
SON DAKİKA: Zonguldak Kömürspor'un ilk transferi Mümin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement