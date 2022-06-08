Zonguldak Kömürspor Başkanı seçilen Sabit Danış'ın yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yaptığı ziyarette, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu , Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Sekreter Ertan Kaya , aynı zamanda Zonguldak Kömürspor Yönetim Kurulu üyesi de olan Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir hazır bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Zonguldak Kömürspor'un yeni yönetiminden GMİS'e ziyaret - Son Dakika

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