TFF 3. Lig 4. Grup'un 10. haftasında Zonguldak Spor FK, konuk ettiği Mardin 1969 Spor'u 1-0 mağlup etti.
Hakemler: Can Cengiz, İsmail Semih İleri, Hüseyin Can
Zonguldak Spor FK: Umut Kaya, Kadir, Ethem, Melih Mert, Güney, Fatih Yiğit, Mümin (Sadullah dk. 89), Okan (Efe dk. 88), Mehmet Gürkan (Eren dk. 81), Umut Ayar, Arda (Mevlüt dk. 72)
Mardin 1969 Spor: İsmail, İlyas, Serdar (Gencay dk. 68), Yekta (Ali Kemal dk. 68), Ahmet Teker, İslam, Barış, Ali Kılıç (Aykut dk. 46), Bedirhan (Fikret dk. 78), Vural (Mesih dk. 68), Ahmet Can Özdemir
Gol: Okan (dk. 62) (Zonguldak Spor FK)
Sarı Kartlar: Umut Kaya, Mümin, Okan, Umut Ayar (Zonguldak Spor FK), İsmail, Ali Kılıç (Mardin 1969 Spor) - ZONGULDAK
Son Dakika › Spor › Zonguldak Spor FK: 1-0 Mardin 1969 Spor - Son Dakika
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