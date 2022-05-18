Zonguldak'ta Kano Kürek Şampiyonası düzenlendi - Son Dakika
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Zonguldak'ta Kano Kürek Şampiyonası düzenlendi

18.05.2022 15:02
Zonguldak'ta Kano Kürek Şampiyonası düzenlendi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Kano Kürek Şampiyonası düzenlendi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Kano Kürek Şampiyonası düzenlendi.

Ereğli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Gülüç Belediyesinin organizasyonunda Gülüç Irmağı'nda gerçekleştirilen şampiyonada sporcular kıyasıya yarıştı.

Yarışı tamamlayan sporcular, Türk bayrağı açtı. Şampiyona sonunda Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur ile eski milli kürekçi Fatih Örer'in kullandığı kano birinciliğe ulaştı.

Dereceye girenlere ödülleri protokol üyelerince takdim edildi.

Ereğli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Çelik, törende yaptığı konuşmada, bayram etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturmak için kano kürek yarışları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Programa, Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Gülüç Belediye Başkanı Mustafa Gökhan Demirtaş, Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin ve İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü katıldı.

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Kaynak: AA

Zonguldak, Ereğli, Kürek, Kano, Spor, Son Dakika

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