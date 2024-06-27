Zonguldak'ta Vatandaşlar Milli Maçı Heyecanla İzledi - Son Dakika
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Zonguldak'ta Vatandaşlar Milli Maçı Heyecanla İzledi

Zonguldak\'ta Vatandaşlar Milli Maçı Heyecanla İzledi

Zonguldak'ta düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, Türkiye'nin Çek Cumhuriyeti'ni 2-1 yendiği milli maçı coşkuyla takip etti. Sahil bandında kurulan dev ekranda yapılan etkinlikte milli takıma destek ve birlik beraberlik duygusu ön plana çıktı.

27.06.2024 01:00  Güncelleme: 01:02
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Zonguldak'ta vatandaşlar, Türkiye'nin Çek Cumhuriyeti'ni 2-1 yendiği milli maçı; kent meydanında kurulan dev ekranda büyük bir heyecanla izledi. Maç, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Vali Yardımcıları, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ve vatandaşların katılımıyla coşkulu şekilde takip edildi.

Sahil bandında organize edilen etkinlikte, milli takımın her atağı ve gol girişimi büyük bir coşku ve tezahüratla karşılandı. Vatandaşlar, maç boyunca milli takıma olan desteklerini ve sevgilerini dile getirirken, birlik ve beraberlik duygusu ön plana çıktı. Vatandaşlar milli takım mücadelesini izlerken, "Zonguldak halkı olarak milli takımımıza desteğimizi göstermek için buradayız. 2-1'lik galibiyetle de mutlu olduk" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, Zonguldak'ta bu tür organizasyonların daha sık yapılmasını talep ederek, maç izleme keyfini hep birlikte yaşadıkları için memnuniyetlerini dile getirdiler. Etkinliğe Emniyet Müdürü Sinan Ergen ve CHP'li yöneticiler de katıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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