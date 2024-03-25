Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü Bartın\'da şampiyon oldu

Bartın'da düzenlenen Türkiye Tenis Federasyonu Ali Güler T200 Masters Tenis Turnuvası'nda Zonguldak
Tenis Deniz Spor Kulübü sporcuları şampiyon oldu.
Türkiye Tenis Federasyonu'nun düzenlediği Ali Güler T200 Masters Tenis Turnuvası 18-24 Mart 2024 tarihleri arasında Bartın'da düzenlendi. Turnuvayı, Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Bartın Gençlik Spor İl Müdürü Halil Akkaş ve çok sayıda sporsever izledi.
Türkiye'nin çeşitli illerinden veteran tenisçinin katılımı ile gerçekleşen organizasyonda Zonguldak Tenis Deniz Spor kulübünün oyuncuları Özlem Yıldız ve Mecbure Çep 35+ Çift Bayanlar kategorisinde rakipleri Bartın Ali Güler Tenis Akademisi'nden Aysel Kumbiloğlu ve Sakarya'dan Özlem Durmaz Köse çifti ile karşılaştı.
Çekişmeli geçen mücadelenin sonunda Özlem Yıldız ve Mecbure Çep 7-6 (1)/0-6/10-5'lik skor ile geçerek şampiyonluğa ulaştı. Şampiyon çifte kupalarını Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu verirken diğer kategorilerde ödülleri Bartın Gençlik Spor İl Müdürü Halil Akkaş ve turnuvanın başhakemi Ercüment Ilıca verdi.
Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü'nün diğer oyuncuları Süleyman Gezer 50+Erkek kategorisinde şampiyonluğa ulaşırken Hülya Tosun ise 50+Kadın kategorisinde şampiyonluğa ulaşarak Tenis Deniz Spor Kulübü adına güzel sonuçlar elde etti.
Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü yönetim kurulu adına Başkan Şevket Yiğit Yaman şampiyonlukla dönen sporcuları tebrik ederken başarıların devamını diledi. - ZONGULDAK
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