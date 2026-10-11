Zonguldaklı Altay Koçaklı, U14 Hokey Milli Takımı\'nın Gaziantep kampına davet edildi

Arslan Zeki Demirci Hokey Spor Kulübünde forma giyen Altay Koçaklı, U14 Hokey Milli Takımına davet edildi.

Arslan Zeki Demirci Hokey Spor Kulübünde forma giyen Altay Koçaklı, 10-18 Ekim 2026 tarihleri arasında Gaziantep'te yapılacak olan U14 Hokey Milli Takımına davet edildi.

U14 Hokey Milli Takımına çağrılan öğrencisi Zonguldaklı Altay Koçaklı'nın şehrimize büyük bir gurur yaşattığını belirten Beden Eğitimi Öğretmeni Uğur Kaya, şunları söyledi:

"Öncelikle bizlere her daim destek olan Gençlik Spor İl Müdürümüz Halil Hacı beye Arslan Zeki Demirci Ortaokulu Spor Kulübü olarak teşekkür ederiz. Genç sporcularımla 2025-2026 sezonu U13 Erkekler Özgür Gazze Kupası müsabakalarını 7-12 Kasım tarihlerinde Konya'da oynadık. Zonguldak ilini il karmasında Arslan Zeki Demirci Hokey Spor Kulübü ile temsil ettik. Kulüp oyuncularımızla ikinci ligden birinci lige yükselme başarısı gösterdik. Sporcumuz Altay Koçaklı ise milli takıma davet edilerek şehrimize, okulumuza ve kulübümüze büyük gurur yaşattı. Altay Koçaklı 10-18 Ekim 2026 tarihlerinde Gaziantep'te yapılacak kampa katıldı. Sporcumuzun kampta da başarılı olacağına inanıyoruz."

Arslan Zeki Demirci Ortaokulu Müdürü Barış Güney ise okullarından yetişen öğrencileri Altay Koçaklı'ya çıktığı bu gurur verici yolda başarılar diledi.