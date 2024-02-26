Zonguldaklı Veteran Sporcu Erdoğan Dilek, Masterler Salon Atletizm Şampiyonası\'nda Madalyalar Kazandı

Spor

Zonguldaklı veteran sporcu Erdoğan Dilek, Bursa'da düzenlenen Masterler Salon Atletizm Şampiyonası'nda bir altın ve bir gümüş madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Bursa'da 24-25 Şubat tarihleri arasında Masterler Salon Atletizm Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonaya Zonguldaklı veteran sporcu Erdoğan Dilek katıldı. Veteran sporcu Dilek, 400 metre koşuda 2'inci ve cirit atmada 1'inci olarak büyük bir başarı gösterdi.

Dilek şampiyonayı bir altın ve gümüş madalya ile tamamlayarak Zonguldak'ı en iyi şekilde temsil etti. - ZONGULDAK