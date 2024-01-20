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Zonguldakspor'un efsane futbolcusu Muzaffer Badalıoğlu mezarı başında anıldı - Son Dakika
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Zonguldakspor'un efsane futbolcusu Muzaffer Badalıoğlu mezarı başında anıldı

Zonguldakspor'un efsane futbolcusu Muzaffer Badalıoğlu, 35 yıl önce yaşanan kazanın ardından Zonguldak'ta mezarı başında düzenlenen anma programıyla anıldı. Programa Badalıoğlu'nun ailesi, spor yöneticileri, eski takım arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Zonguldakspor\'un efsane futbolcusu Muzaffer Badalıoğlu mezarı başında anıldı
20.01.2024 - 14:13,
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Zonguldakspor'un efsane futbolcusu Muzaffer Badalıoğlu mezarı başında anıldı.

20 Ocak 1989 yılında Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak maç için yola çıkan Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışması sonucu Teknik Direktör Nuri Asan, futbolculardan Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomiç ve otobüs şoförü Asım Özkan hayatını kaybetmiş, takım kaptanı Emin Kar da felç kalmıştı. Kazanın 35. yıl dönümünde Muzaffer Badalıoğlu, Zonguldak'ta mezarı başında anıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen anma programına Muzaffer Badalıoğlu'nun ailesinin yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz, Zonguldak Kömürspor Basın Sözcüsü Şükrü Öztürk, eski takım arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Ardından Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Zonguldakspor'un efsane futbolcusu Muzaffer Badalıoğlu mezarı başında anıldı - Son Dakika
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