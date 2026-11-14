Zorlu maçta Balıkesirspor, Eskişehir Anadolu\'yu Atatürk Stadı\'nda ağırlayacak

Zorlu maçta Balıkesirspor, Eskişehir Anadolu'yu Atatürk Stadı'nda ağırlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üçüncü sıradaki Balıkesirspor, yarın Atatürk Stadı'nda Eskişehir Anadolu'yu saat 15.30'da ağırlayacak. Lider Eskişehirspor'un 1 puan gerisindeki Balıkesirspor, play-off potasındaki rakibi karşısında zorlu bir maç oynayacak.
3'üncü Lig 2'nci Grup'taki Ege temsilcileri yarın zorlu maçlarla terleyecek. Ligde lider Eskişehirspor'u 1 puan geriden takip eden üçüncü sıradaki Balıkesirspor evi Atatürk Stadı'nda play-off potasındaki rakiplerinden Eskişehir Anadolu'yu saat 15.30'da konuk edecek. Grupta saat 13.00'te Etimesgutspor-Gaziemir Spor, Alanya 1221-Denizli İdmanyurdu, Gemlik Sümerbey-Bigaspor, saat 15.00'te Uşakspor-Söke 1970 SK, saat 15.30'da Eskişehirspor-Ayvalıkgücü Belediyespor karşılaşmaları oynanacak.
Kaynak: DHA
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