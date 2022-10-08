Zorlu sezon öncesi Anıtkabir'e ziyaret - Son Dakika
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Zorlu sezon öncesi Anıtkabir'e ziyaret

08.10.2022 12:08
Zorlu sezon öncesi Anıtkabir'e ziyaret

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi temsilcisi Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, zorlu sezon öncesi Anıtkabir'e ziyaret etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi temsilcisi Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, zorlu sezon öncesi Anıtkabir'e ziyaret etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Liginde Bozüyük'ü temsil edecek olan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı ve teknik heyeti 3 günlük hazırlık kampı için gittiği Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti. Hazırlık kampında ilk gün aynı ligde mücadele olacak olan Sultan Spor, Anadolu Voleybol Takım ve Sultanlar Ligi temsilcisi İlbank ile karşılaştı. Takım haftaya başlayacak lig öncesi moral depolarken hazırlık maçlarında performansıyla rakiplerine gözdağı verdi. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Bozüyük Belediyesi, Anıtkabir, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zorlu sezon öncesi Anıtkabir'e ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zorlu sezon öncesi Anıtkabir'e ziyaret - Son Dakika
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