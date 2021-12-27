Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda salı ve çarşamba günü oynanacak 10 karşılaşmada görev alacak hakemler belli oldu.
Oynanacak karşılaşmalar, başlama saatleri ve görev yapacak hakemler şöyle:YARIN;13.00 Kasımpaşa - Kocaelispor: Burak Şeker15: 00 Atakaş Hatayspor - Nasadoge Menemenspor: Burak Pakkan17: 00 Fraport Tav Antalyaspor - GZT Giresunspor: Fırat Aydınus18: 30 Trabzonspor - Beypiliç Boluspor: Tugay Kaan Numanoğlu21: 00 Galatasaray - Altaş Denizlispor: Volkan BayarslanÇARŞAMBA; 13: 00 Aytemiz Alanyaspor - Mardin 1969 Spor: Oğuzhan Çakır15: 00 Vavacars Fatih Karagümrük - Bodrumspor: Yaşar Kemal Uğurlu17: 00 Adana Demirspor - Ankaraspor: Bülent Birincioğlu18: 30 Göztepe - Yılport Samsunspor: Arda Kardeşler
21: 00 Fenerbahçe - Afjet Afyonspor: Turgut Doman
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › ZTK'da 5. Tur maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika Spor