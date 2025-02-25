Zümra Rezzan İm, Ay Yıldızlı Forma ile Karadağ\'da Minde Çıkacak

Spor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin başarılı sporcularından Zümra Rezzan İm, ay yıldızlı forma altında Karadağ'da mindere çıkacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate sporcusu Zümra Rezzan İm, Ay Yıldızlı forma altında yeni bir başarıya daha yelken açıyor. 28 Şubat ve 2 Mart tarihlerinde Karadağ'ın Budva şehrinde gerçekleştirilecek Büyükler Balkan Karate Şampiyonası'na katılacak olan Rezzan İm, 55 kilogramda mindere çıkacak. Milli Takım kafilesi 26 Şubat Çarşamba günü İstanbul'dan hareket edecek. - SAKARYA