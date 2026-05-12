Zverev Roma Açık'a Erken Veda Etti

12.05.2026 19:04
Alexander Zverev, Roma Açık'ta Darderi'ye 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Jannik Sinner ise galip.

Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, 18 numaralı seribaşı Luciano Darderi'ye 6-1, 7-6(10) ve 6-0'lık setlerle 2-1 yenilerek daha önce 2 kez şampiyon olduğu turnuvaya bu yıl erken veda etti.

Başkent Roma'da Foro Italico Kompleksi'ndeki toprak kortlarda düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 1000 düzeyindeki turnuvaya tek erkekler kategorisinde 4. tur müsabakalarıyla devam edildi.

Tek erkeklerde dünya 2 numarası Alman raket Zverev, ev sahibi ülkeden 18 numaralı seribaşı Darderi ile çekişmeli geçen ve 2 saat 24 dakika süren mücadeleyi, 6-1, 7-6 (10) ve 6-0'lık üç set sonucunda 2-1 kaybederek daha önce 2017 ve 2024'te mutlu sona ulaştığı Roma Açık'a bu yıl erken veda etti. Zverev'i eleyen Darderi, maç içinde 4 kez rakibinin maç puanını çevirmeyi başardı.

Bu arada, tek erkeklerde dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner ise vatandaşı Andrea Pellegrino'yu 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Sinner, bu galibiyetle ATP 1000 düzeyindeki turnuvalarda galibiyet serisini 31 maça çıkardı ve Sırp raket Novak Djokovic'in 2011'deki rekorunu egale etti.

Tek erkeklerde günün diğer önemli maçında, 23 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud, İtalyan 8 numaralı seribaşı Lorenzo Musetti'yi 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Kaynak: AA

