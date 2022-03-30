ZZ Leiden-Bahçeşehir Koleji maçının ardından - Son Dakika
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ZZ Leiden-Bahçeşehir Koleji maçının ardından

30.03.2022 22:38
ZZ Leiden-Bahçeşehir Koleji maçının ardından

FIBA Erkekler Avrupa Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Hollanda'nın ZZ Leiden takımını 77-71 yenen Bahçeşehir Koleji'nin başantrenörü Erhan Ernak, İstanbul'da turu geçeceklerine inandığını söyledi.

FIBA Erkekler Avrupa Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Hollanda'nın ZZ Leiden takımını 77-71 yenen Bahçeşehir Koleji'nin başantrenörü Erhan Ernak, İstanbul'da turu geçeceklerine inandığını söyledi.

Vijf Meihal Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına maçı değerlendiren Ernak, deplasmanda zor bir maç oynadıklarını belirtti.

Kötü başladıkları ve kendilerine yakışmayacak hatalar yaptıkları müsabakada savunmada yaptıkları taktiksel değişiklikle maçı kazandıklarını dile getiren Ernak, şunları kaydetti:

"Savunmamızla alakalı bir değişiklik yaptık. Adam değişmeli savunmaya geçmek, geride olduğumuz karşılaşmada bizim tekrar ivme kazanmamızı sağladı. Deplasman maçı, zor maç. Çok boş atış kaçırdık, çok fazla top kaybı yaptık. Bizim kalitemize yakışmayacak, kaçan atışlar ve top kayıplarıydı ama yarı final atmosferinin kolay olmayacağını tahmin ediyorduk. İnşallah evimizde daha iyi basketbol oynayarak kazanacağız."

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Bahçeşehir Koleji, İstanbul, Hollanda, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ZZ Leiden-Bahçeşehir Koleji maçının ardından - Son Dakika


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