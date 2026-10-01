Ağrı Taşlıcay Kaymakamı Kılıç, Çöğürlü'de tamamlanan 1,5 km'lik yolu inceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ağrı Taşlıcay Kaymakamı Kılıç, Çöğürlü'de tamamlanan 1,5 km'lik yolu inceledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı Taşlıcay Kaymakamı Kılıç, Çöğürlü\'de tamamlanan 1,5 km\'lik yolu inceledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Taşlıcay Kaymakamı Kübra Baka Kılıç, Çöğürlü Köyü'nde tamamlanan 1,5 kilometrelik BSK aşınma tabakası yolu yerinde inceleyip yetkililerden bilgi aldı. Kılıç, köylerin ulaşım altyapısının güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti; çalışmayla köy sakinlerinin ilçe merkezine erişiminin kolaylaştırılması hedeflendi.


Ağrı'nın Taşlıcay İlçesi Kaymakamı Kübra BAKA KILIÇ, Çöğürlü Köyümüzde yapımı tamamlanan 1,5 kilometrelik BSK aşınma tabakası yol çalışmasını yerinde inceleyerek, yürütülen çalışmalar ve yolun mevcut durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ağrı Taşlıcay Kaymakamı Kılıç, Çöğürlü'de tamamlanan 1,5 km'lik yolu inceledi

Gerçekleştirilen inceleme sırasında yol güzergâhında değerlendirmelerde bulunan Kaymakamımız Sayın Kübra BAKA KILIÇ, köylerimizin ulaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti. Özellikle vatandaşlarımızın günlük yaşamını doğrudan etkileyen ulaşım hizmetlerinin daha güvenli, konforlu ve sürdürülebilir hâle getirilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların, kırsal bölgelerde ulaşım standartlarının yükseltilmesine önemli katkı sağladığı belirtildi.

Ağrı Taşlıcay Kaymakamı Kılıç, Çöğürlü'de tamamlanan 1,5 km'lik yolu inceledi

Çöğürlü Köyümüzde tamamlanan 1,5 kilometrelik BSK aşınma tabakası yol çalışması, vatandaşlarımızın daha güvenli ve rahat bir şekilde ulaşım sağlayabilmeleri amacıyla hizmete sunuldu. Yapılan çalışma ile yolun ulaşım konforunun artırılması, özellikle olumsuz hava koşullarında ulaşımın daha güvenli ve sağlıklı şekilde sürdürülmesi ve köy sakinlerinin ilçe merkezi ile diğer yerleşim alanlarına erişiminin kolaylaştırılması hedeflendi.

Ağrı Taşlıcay Kaymakamı Kılıç, Çöğürlü'de tamamlanan 1,5 km'lik yolu inceledi

Kırsal yerleşim alanlarının ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması ve mevcut yol ağının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların, vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik hizmet anlayışının önemli bir parçası olduğu ifade edildi.

İlçemizin köylerinde ihtiyaç ve öncelikler doğrultusunda yol yapım, bakım ve iyileştirme çalışmalarının sürdürüleceği belirtilirken, vatandaşlarımızın güvenli, konforlu ve kaliteli ulaşım imkânına kavuşması için ilçemizin her noktasında ulaşım standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
Batı Akdeniz Kalkınma AjansıYerel HaberlerGüncelYaşamAğrıSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Ronaldo’nun kampı terk ettiği anlar ortaya çıktı Ronaldo'nun kampı terk ettiği anlar ortaya çıktı
TFF açıkladı A Milli Takım’a iki yeni isim TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim
Ağıralioğlu’na çok ağır suçlama Partisi sessiz kalmadı Ağıralioğlu'na çok ağır suçlama! Partisi sessiz kalmadı
Baba Vanga’dan altın için dikkat çeken kehanet: Büyük sarsıntı geliyor Baba Vanga'dan altın için dikkat çeken kehanet: Büyük sarsıntı geliyor
A Milli Takım’da büyük şok Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
15:21
Ronaldo uçağına binip gitti, ablası açtı ağzını yumdu gözünü
Ronaldo uçağına binip gitti, ablası açtı ağzını yumdu gözünü
15:10
Soma’da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında, kriz merkezi oluşturuldu
Soma'da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında, kriz merkezi oluşturuldu
15:05
Genel Kurul’da dikkat çeken anlar DEM Partili vekiller tokalaşmak için sıraya girdi
Genel Kurul'da dikkat çeken anlar! DEM Partili vekiller tokalaşmak için sıraya girdi
14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Meseleyi süratle çözüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Meseleyi süratle çözüyoruz
14:30
TBMM’de yeni yasama yılı oturumu Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti
TBMM'de yeni yasama yılı oturumu! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti
14:21
TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim
TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim
13:49
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı Melisa Şenolsun’un testi pozitif çıktı
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! Melisa Şenolsun'un testi pozitif çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 15:42:09. #.0.3#
SON DAKİKA: Ağrı Taşlıcay Kaymakamı Kılıç, Çöğürlü'de tamamlanan 1,5 km'lik yolu inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei