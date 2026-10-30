Taşlıçay Kaymakamı Kılıç, 103. yıl töreninde öğrencilere hediye verdi - Son Dakika
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Taşlıçay Kaymakamı Kılıç, 103. yıl töreninde öğrencilere hediye verdi

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Taşlıçay Kaymakamı Kılıç, 103. yıl töreninde öğrencilere hediye verdi
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Taşlıçay'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen törende Kaymakam Kübra Baka Kılıç tebrikleri makamında kabul etti. Törene ilçe protokolü, vatandaşlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı; Kılıç dereceye giren öğrencilere hediyelerini verdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 103. Yılı Kutlamaları Kapsamında Tebriklerin KabulüAğrı'nın Taşlıçay ilçe Kaymakamı Kübra BAKA KILIÇ, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, ilçe protokolünün katılımıyla düzenlenen törende tebrikleri makamında kabul etti.

Taşlıçay Kaymakamı Kılıç, 103. yıl töreninde öğrencilere hediye verdiCumhuriyetimizin 103. yıl dönümünün gurur ve coşkusunun yaşandığı tebriklerin kabulü töreninde, Cumhuriyet Bayramı’nın sevinci ve heyecanı birlik ve beraberlik içerisinde paylaşıldı.Ağrı'nın Taşlıçay ilçesi Kaymakamı Kübra BAKA KILIÇ, Cumhuriyetimizin 103. yılı dolayısıyla düzenlenen kutlama programına katıldı.Taşlıçay Kaymakamı Kılıç, 103. yıl töreninde öğrencilere hediye verdiPrograma ilçe protokolü, değerli vatandaşlarımız, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz yoğun katılım sağladı.Kaymakam Kılıç, günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmasında Cumhuriyetin bizlere kazandırdığı değerleri vurgulayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andı.Taşlıçay Kaymakamı Kılıç, 103. yıl töreninde öğrencilere hediye verdiProgram sonunda dereceye giren öğrencilere hediyelerini takdim eden Kaymakamımız, tüm öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.Taşlıçay Kaymakamı Kılıç, 103. yıl töreninde öğrencilere hediye verdi

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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