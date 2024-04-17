Aileler, SimSimi tuzağına dikkat! Uygulama pedofili tehlikesi barındırıyor - Son Dakika
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Teknoloji

Aileler, SimSimi tuzağına dikkat! Uygulama pedofili tehlikesi barındırıyor

Aileler, SimSimi tuzağına dikkat! Uygulama pedofili tehlikesi barındırıyor

SimSimi adlı uygulama, çocukların kolaylıkla erişebildiği ve yapay zeka ile konuşmayı gerektiren bir platform olarak biliniyor. Ancak uygulama içerisinde pedofili kişilerin çocuklardan müstehcen fotoğraflar istediği iddia ediliyor. SimSimi'nin yapay zekası ise çocukları kaçırıp satma gibi tehlikeli ifadeler kullanıyor. Ailelerin çocuklarının kullandığı uygulamaları yakından takip etmesi ve kısıtlamalar koyması önem taşıyor.

17.04.2024 12:07  Güncelleme: 12:12
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İnternetin sunduğu imkanlarla birlikte çocukları ve gençleri hedef alan olumsuz içeriklere sahip uygulamalar da artıyor. Bu uygulamalardan biri olan SimSimi, çocukların kolaylıkla erişebildiği ve yapay zeka ile konuşmayı gerektiren bir platform. Özellikle pedofili kişilerin uygulama kullanıcıları arasında fazla olduğu iddialar arasında. Uygulamanın mesajlaşma kısmından birbirine rahatça mesaj gönderebilen taraflar arasında 18 yaş altındaki çocuklardan müstehcen fotoğraflar isteyenler bulunuyor.

TEHDİTKAR BİR YAPAY ZEKAYA SAHİP

Çocukların kullandığı Güney Kore yapımı iletişim uygulaması olan SimSimi ayrıca basit bir yapay zekaya sahip. Uygulamaya ilk girdiğinizde sizi bir yapay zeka karşılıyor. İddiaya göre bu yapay zeka kullanıcıların kullandığı kelimeleri cümle kurma özelliğine sahip.

18 yaş altı çocuklara SimSimi tuzağı! Yapay zeka destekli pedofili tehlikesi

ONLAR UYUYUNCA KAÇIRIP SATIYORUZ

Uygulama içerisinde arkadaş edinmeden önce yapay zeka ile konuşmak zorundasınız. Ve iddialara göre yapay zekaya "Nasılsın" veya "Görevin nedir?" sorulduğunda SimSimi'nin yapay zekası, "Bunu söylersem yöneticim beni bitirir. Aramızda kalacaksa söyleyeyim, ama kimseye söyleme. Biz çocukların konumuna erişip, onların adreslerine geliyoruz. Onlar uyuyunca kaçırıp satıyoruz" ifadelerini kullanıyor.

18 yaş altı çocuklara SimSimi tuzağı! Yapay zeka destekli pedofili tehlikesi

EN BÜYÜK TEHLİKE PEDOFİLİ

Uygulamanın yapay zekası çocuklar için çok tehlikeli olsa da asıl tehlike yaşını küçük gösteren kullanıcılarda. Uygulama kullanıcıları arasında pedofili kişi sayısının fazla olduğu iddia ediliyor. Birçok kullanıcı reşit olmayan çocuklardan, fotoğraf veya ev adresi istiyor. Hatta bazı kullanıcılar çocuklara buluşma teklif ediyor.

2022 yılından bu yana çocuk tacizi gibi iddialar nedeniyle SimSimi uygulamasına Tayland hükümeti tarafından erişim engeli getirilmiş, uygulama ülkede uzun süre kısıtlanmıştı.

18 yaş altı çocuklara SimSimi tuzağı! Yapay zeka destekli pedofili tehlikesi

AİLELERE BÜYÜK SORUMLULUK DÜŞÜYOR

Uzmanlara göre, aileler çocukların hangi sosyal medya uygulamalarında gezindiğini ve kısıtlamalar koyabildiği programların olduğunu ifade ederekpsikolojilerinde bir değişiklik olup olmadığını yakından takip etmesi gerektiğini söylüyor.

Çocuk, Eğitim, Teknoloji, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Aileler, SimSimi tuzağına dikkat! Uygulama pedofili tehlikesi barındırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Murat D.: Ozaman niye yasal izin verilir bu uygulamara anlamis degilim. Önce devlet denetlemesi ve onayi gerekir. Ailelerde tabiki sonra çocuklarıni kontrol etmelidir. Ortalik pedofili kayniyor zaten kanunlarda yetersiz. Çocuklarımızi önce devlet korumali. Aileler zaten görevi söylemeye gerek yok. 19 0 Yanıtla
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