2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı - Son Dakika
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Teknoloji

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

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Bir vatandaş, 2 elektrikli arabasını evden şarj ettiğinde gelen faturasını paylaştı. 587 lira fatura geldiğini belirten vatandaşın sözleri sosyal medya kullanıcıları tarafından pek inandırıcı bulunmadı.

18.02.2025 11:11  Güncelleme: 11:16
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Bir vatandaş, evinden iki elektrikli aracını şarj ettiğini ve gelen elektrik faturasının 587 TL olduğunu belirtti. Faturasını sosyal medyada paylaşan kullanıcı, elektrikli araçların ekonomik olduğunu savundu.

Ancak bu rakam, sosyal medya kullanıcıları tarafından inandırıcı bulunmadı. Gönderinin altına "Yalan bulduk hiç inandırıcı değil", "Buna inanan varsa elimde yeni yapılmış bir köprü var, uyguna bırakırım", "Arabayı kullanmıyoruz desene", "Şarj edip binmiyor normal" şeklinde yorumlar yapıldı.

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

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Son Dakika Teknoloji 2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (33)

  • Murat Hantal:
    2 oda 1 salon evim var. 650 tl geldi bu ay fatura. Yalancıyı zickmedikleri için böyle paylaşımlar yapıyorlar 264 12 Yanıtla
  • Mustafa Uzun:
    arkadaşlar sakın olun araba evi şarj etmiş fatura o yüzden düşük gelmiş. 187 4 Yanıtla
  • Aa:
    kaçak bağlamış demekkj 159 5 Yanıtla
  • İbrahim Borinli:
    suç duyurusunda bulunacağım , kaçak elektrik kullanıyor olabilir kontrol edilmeli, 139 4 Yanıtla
  • Emekli Tahminci:
    Ben 3 1 evde 2 kisi kaliyoruz hergun 2 yada 3 defa çamaşır makinesi calisir,bulasik makinesi hergun 1 defa calisir,caydanlik var sabah qksam demlenir buzdolabi var tv 15 saat calisir hanim hergun fönü 2 yada 3 defa calistirir telefon sarj edilir bana bu ay 475 tl geldi gecen ay ütü vardi 535 gelmisti ,sunu bilmek gerek bize normalde 300 civari gelmeliydi biz musrifiz arac sarj hergun takılmaz dogru diyor faturaya 17 74 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    3 oda 1 salon evim var. 270 TL geldi bu ay. Arabalar sıklıkla şarj edilmiyor ise mümkün olabilecek bir şey. 21 51 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    kaçak kullanımın itirafı 41 6 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    yalan haber 36 1 Yanıtla
  • emrah bakansız:
    zor bir ihtimal 28 1 Yanıtla
  • Mustafa yavuzdeger:
    yıllar önce eniştemin kirada oturduğu bir site de her daireye bir tek kaçak priz yapıldığına şait olmuştum. bunu yaptıranda malum müteahhit… 26 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: 2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı - Son Dakika
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