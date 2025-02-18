2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

Teknoloji

Elon Musk her şeyi bilmek istiyor! Şimdi de altına el attı

Bir vatandaş, evinden iki elektrikli aracını şarj ettiğini ve gelen elektrik faturasının 587 TL olduğunu belirtti. Faturasını sosyal medyada paylaşan kullanıcı, elektrikli araçların ekonomik olduğunu savundu.

Ancak bu rakam, sosyal medya kullanıcıları tarafından inandırıcı bulunmadı. Gönderinin altına "Yalan bulduk hiç inandırıcı değil", "Buna inanan varsa elimde yeni yapılmış bir köprü var, uyguna bırakırım", "Arabayı kullanmıyoruz desene", "Şarj edip binmiyor normal" şeklinde yorumlar yapıldı.