Son yıllarda akıllı telefon pazarındaki rekabet bir hayli kızışmış durumda. Şirketler, rakiplerini geride bırakabilmek için ürün yelpazesini sürekli olarak genişletiyor. Peki pazarda son durum ne? İşte en çok satan akıllı telefon markaları…
En çok satan akıllı telefon markaları
Pazar araştırma şirketi Canalys, 2023'ün dördüncü çeyreğine ilişkin Avrupa akıllı telefon pazarı verilerini paylaştı. Bu verilere baktığımızda yılın son çeyreğinde toplamda 37,8 milyon telefon satıldığını görüyoruz. Bu rakam bir önceki dönem 38,9 milyondu. Buna göre yüzde 3 oranında bir düşüş söz konusu.
Verileri incelemeye devam ettiğimizde Apple'ın liderliğe yükseldiğini görüyoruz. 12,4 milyon sevkiyat gerçekleştiren şirketin pazar payı yüzde 33 seviyesinde. Şirket, son birkaç çeyrektir Samsung'un gerisinde kalarak ikinci sıraya yerleşiyordu.
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İkinci sıradaysa Samsung'u görüyoruz. Firmanın pazar payı yüzde 28 iken, 10,8 milyon teslimat yaptığı bilgisi mevcut. Listenin üçüncü sırasında ise yüzde 16 pazar payına sahip olan Xiaomi yer aldı. Çinli firmanın 6 milyon telefon sattığını görüyoruz.
Öte taraftan dördüncü sırada ise Motorola yer aldı. 2 milyon sevkiyat gerçekleştiren firmanın pazar payının yüzde 5 olduğu açıklandı. Verilere göre yüzde 73 oranında bir yıllık büyüme gösterdi. Hemen ardından onu yüzde 116 seviyesinde bir büyüme sergileyen HONOR takip etti. Bir zamanlar Huawei çatısı altında olan ancak daha sonrasında kendi bağımsız yolunu çizen HONOR'un pazar payı yüzde 3 iken, firma 1,1 milyon sevkiyat gerçekleştirdi.
En çok satan akıllı telefon markaları şu şekilde sıralandı;
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › 2023'ün Dördüncü Çeyreğinde En Çok Satılan Akıllı Telefon Markaları - Son Dakika Ronaldo, oğluyla beraber spor salonunda olduğu anları paylaştı. Yıldız futbolcunun bu paylaşımını gören hayranları Ronaldo'nun ayak parmaklarındaki siyahlığa anlam veremedi. Bazı kullanıcılar, Ronaldo'nun ayağındaki siyahlığın oje olduğunu belirtirken bazıları ise boya olduğunu savundu. CHP'den Edirne'den Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Şükrü Ciravoğlu, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildiğini açıkladı. Ciravoğlu, ön seçimden sonra geçirdiği kalp operasyonunun ardından yeniden sağlık sorunları yaşadı ve adaylıktan çekilme kararı aldı. Yerine avukat Filiz Gencan Akın'ın aday gösterilmesi bekleniyor. AK Parti, Muş merkezde kullanacağı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı ve Adayı Feyat Asya, AK Parti İl Başkanı Melik Emre, MHP İl Başkanı Osman Yüce ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış konuşmalarında, halka hizmet etme ve gerçek belediyecilik vurgusu yapıldı. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşanan olayda, Derviş Nebi Köse isimli bir baba, oğlu Oğuz Kağan Köse ile evlerinde tartıştıktan sonra onu tabancayla vurdu ve ardından aynı silahla intihar etti. Baba ve oğul, hastaneye kaldırılmalarına rağmen hayatlarını kaybettiler. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü desteğiyle uyguladıkları politikaların, seçim sonrasında da hedefler doğrultusunda devam edeceğini belirterek, ''Bu çerçevede dolaşıma kasıtlı olarak sunulan spekülasyonlara itibar etmeyiniz.'' ifadelerini kullandı. TOKAT Valisi Numan Hatipoğlu, 4 gün arayla yaşanan heyelanlar sonucu ikiye ayrılan Günebakan köyünde inceleme yaptı. Hatipoğlu, jeolojik incelemeler sonrası 900 nüfuslu köyün taşınıp taşınmayacağına karar verileceğini söyledi. Abisinin evine giden bir kişi, yengesini tanımadığı biriyle yarı çıplak halde yakaladı. O anlarda öfkeden deliye dönen adamın çektiği video, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Benan Saraç'tan olan 13 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen ve soruşturma aşamasında çocuk ve annesinin geri aldığı "istismar" iddialarına yönelik hapis istemiyle hakim karşısına çıkan Ender Saraç, gözyaşları içinde ifade vererek "Mağdur oldum, zarar gördüm. Hayatımı geri istiyorum" dedi. Ankara'da birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki kızının vücudunda sigara söndüren ve cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Y.Ü. ile çocuğun annesi K.Ç.'nin yargılandığı davada Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıkların çocuğa karşı eziyet ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçlarını işlediklerinin delillerle sabit olduğunu ifade ederek, sanıkların ayrı cezalandırılmalarını talep etti.
Üretici2023 Q4 – Sevkiyat2023 Q4 – Pazar Payı2022 Q4 – Sevkiyat2022 Q4 – Pazar PayıYıllık Büyüme1. Apple12,4 milyon33%12,2 milyon31%1%2. Samsung10,8 milyon28%12,3 milyon32%-12%3. Xiaomi6,0 milyon16%6,6 milyon17%-10%4. Motorola2,0 milyon5%1,2 milyon3%73%5. HONOR1,1 milyon3%0,5 milyon1%116%Diğer5,5 milyon15%6,1 milyon16%-8%Toplam37,8100%38,9100%-3%
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Son Dakika › Teknoloji › 2023'ün Dördüncü Çeyreğinde En Çok Satılan Akıllı Telefon Markaları - Son Dakika
Ronaldo, oğluyla beraber spor salonunda olduğu anları paylaştı. Yıldız futbolcunun bu paylaşımını gören hayranları Ronaldo'nun ayak parmaklarındaki siyahlığa anlam veremedi. Bazı kullanıcılar, Ronaldo'nun ayağındaki siyahlığın oje olduğunu belirtirken bazıları ise boya olduğunu savundu.
CHP'den Edirne'den Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Şükrü Ciravoğlu, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildiğini açıkladı. Ciravoğlu, ön seçimden sonra geçirdiği kalp operasyonunun ardından yeniden sağlık sorunları yaşadı ve adaylıktan çekilme kararı aldı. Yerine avukat Filiz Gencan Akın'ın aday gösterilmesi bekleniyor.
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşanan olayda, Derviş Nebi Köse isimli bir baba, oğlu Oğuz Kağan Köse ile evlerinde tartıştıktan sonra onu tabancayla vurdu ve ardından aynı silahla intihar etti. Baba ve oğul, hastaneye kaldırılmalarına rağmen hayatlarını kaybettiler.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü desteğiyle uyguladıkları politikaların, seçim sonrasında da hedefler doğrultusunda devam edeceğini belirterek, ''Bu çerçevede dolaşıma kasıtlı olarak sunulan spekülasyonlara itibar etmeyiniz.'' ifadelerini kullandı.
TOKAT Valisi Numan Hatipoğlu, 4 gün arayla yaşanan heyelanlar sonucu ikiye ayrılan Günebakan köyünde inceleme yaptı. Hatipoğlu, jeolojik incelemeler sonrası 900 nüfuslu köyün taşınıp taşınmayacağına karar verileceğini söyledi.
Abisinin evine giden bir kişi, yengesini tanımadığı biriyle yarı çıplak halde yakaladı. O anlarda öfkeden deliye dönen adamın çektiği video, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
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Ankara'da birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki kızının vücudunda sigara söndüren ve cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Y.Ü. ile çocuğun annesi K.Ç.'nin yargılandığı davada Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıkların çocuğa karşı eziyet ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçlarını işlediklerinin delillerle sabit olduğunu ifade ederek, sanıkların ayrı cezalandırılmalarını talep etti.
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