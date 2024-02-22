2023'ün Dördüncü Çeyreğinde En Çok Satılan Akıllı Telefon Markaları - Son Dakika
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Teknoloji

2023'ün Dördüncü Çeyreğinde En Çok Satılan Akıllı Telefon Markaları

2023\'ün Dördüncü Çeyreğinde En Çok Satılan Akıllı Telefon Markaları

Pazar araştırma şirketi Canalys'in verilerine göre, 2023'ün dördüncü çeyreğinde en çok satan akıllı telefon markaları belli oldu. Apple liderliğe yükselirken, Samsung ikinci sıraya geriledi. Xiaomi üçüncü, Motorola dördüncü ve HONOR beşinci sırada yer aldı.

22.02.2024 00:11
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Son yıllarda akıllı telefon pazarındaki rekabet bir hayli kızışmış durumda. Şirketler, rakiplerini geride bırakabilmek için ürün yelpazesini sürekli olarak genişletiyor. Peki pazarda son durum ne? İşte en çok satan akıllı telefon markaları…

En çok satan akıllı telefon markaları

Pazar araştırma şirketi Canalys, 2023'ün dördüncü çeyreğine ilişkin Avrupa akıllı telefon pazarı verilerini paylaştı. Bu verilere baktığımızda yılın son çeyreğinde toplamda 37,8 milyon telefon satıldığını görüyoruz. Bu rakam bir önceki dönem 38,9 milyondu. Buna göre yüzde 3 oranında bir düşüş söz konusu.

2023'ün Dördüncü Çeyreğinde En Çok Satılan <a class='keyword-sd' href='/akilli-telefon/' title='Akıllı Telefon'>Akıllı Telefon</a> Markaları

Verileri incelemeye devam ettiğimizde Apple'ın liderliğe yükseldiğini görüyoruz. 12,4 milyon sevkiyat gerçekleştiren şirketin pazar payı yüzde 33 seviyesinde. Şirket, son birkaç çeyrektir Samsung'un gerisinde kalarak ikinci sıraya yerleşiyordu.

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İkinci sıradaysa Samsung'u görüyoruz. Firmanın pazar payı yüzde 28 iken, 10,8 milyon teslimat yaptığı bilgisi mevcut. Listenin üçüncü sırasında ise yüzde 16 pazar payına sahip olan Xiaomi yer aldı. Çinli firmanın 6 milyon telefon sattığını görüyoruz.

Öte taraftan dördüncü sırada ise Motorola yer aldı. 2 milyon sevkiyat gerçekleştiren firmanın pazar payının yüzde 5 olduğu açıklandı. Verilere göre yüzde 73 oranında bir yıllık büyüme gösterdi. Hemen ardından onu yüzde 116 seviyesinde bir büyüme sergileyen HONOR takip etti. Bir zamanlar Huawei çatısı altında olan ancak daha sonrasında kendi bağımsız yolunu çizen HONOR'un pazar payı yüzde 3 iken, firma 1,1 milyon sevkiyat gerçekleştirdi.

En çok satan akıllı telefon markaları şu şekilde sıralandı;

Üretici2023 Q4 – Sevkiyat2023 Q4 – Pazar Payı2022 Q4 – Sevkiyat2022 Q4 – Pazar PayıYıllık Büyüme1. Apple12,4 milyon33%12,2 milyon31%1%2. Samsung10,8 milyon28%12,3 milyon32%-12%3. Xiaomi6,0 milyon16%6,6 milyon17%-10%4. Motorola2,0 milyon5%1,2 milyon3%73%5. HONOR1,1 milyon3%0,5 milyon1%116%Diğer5,5 milyon15%6,1 milyon16%-8%Toplam37,8100%38,9100%-3%
Q4 = Dördüncü çeyrek

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji 2023'ün Dördüncü Çeyreğinde En Çok Satılan Akıllı Telefon Markaları - Son Dakika

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