2023\'ün Dördüncü Çeyreğinde En Çok Satılan Akıllı Telefon Markaları

Teknoloji

Son yıllarda akıllı telefon pazarındaki rekabet bir hayli kızışmış durumda. Şirketler, rakiplerini geride bırakabilmek için ürün yelpazesini sürekli olarak genişletiyor. Peki pazarda son durum ne? İşte en çok satan akıllı telefon markaları…

En çok satan akıllı telefon markaları

Pazar araştırma şirketi Canalys, 2023'ün dördüncü çeyreğine ilişkin Avrupa akıllı telefon pazarı verilerini paylaştı. Bu verilere baktığımızda yılın son çeyreğinde toplamda 37,8 milyon telefon satıldığını görüyoruz. Bu rakam bir önceki dönem 38,9 milyondu. Buna göre yüzde 3 oranında bir düşüş söz konusu.

Verileri incelemeye devam ettiğimizde Apple'ın liderliğe yükseldiğini görüyoruz. 12,4 milyon sevkiyat gerçekleştiren şirketin pazar payı yüzde 33 seviyesinde. Şirket, son birkaç çeyrektir Samsung'un gerisinde kalarak ikinci sıraya yerleşiyordu.

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İkinci sıradaysa Samsung'u görüyoruz. Firmanın pazar payı yüzde 28 iken, 10,8 milyon teslimat yaptığı bilgisi mevcut. Listenin üçüncü sırasında ise yüzde 16 pazar payına sahip olan Xiaomi yer aldı. Çinli firmanın 6 milyon telefon sattığını görüyoruz.

Öte taraftan dördüncü sırada ise Motorola yer aldı. 2 milyon sevkiyat gerçekleştiren firmanın pazar payının yüzde 5 olduğu açıklandı. Verilere göre yüzde 73 oranında bir yıllık büyüme gösterdi. Hemen ardından onu yüzde 116 seviyesinde bir büyüme sergileyen HONOR takip etti. Bir zamanlar Huawei çatısı altında olan ancak daha sonrasında kendi bağımsız yolunu çizen HONOR'un pazar payı yüzde 3 iken, firma 1,1 milyon sevkiyat gerçekleştirdi.

En çok satan akıllı telefon markaları şu şekilde sıralandı;