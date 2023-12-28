Animasyon filmleri, her geçen yıl daha da iyi görünen ve ilgi çeken bir tür olmaya devam ediyor. Özellikle teknoloji geliştikçe ve film yapımcılarının iddialı isteklerine yanıt vermeye başlamışken. Bu yıl, her yaştan izleyici için birbirinden iyi animasyon filmleri gördük. İşte o animasyon filmleri!

2023'ün en iyi animasyon filmleri!

Yılın en iyi animasyon filmleri, karmaşık olay örgüsü, ilgi çekici karakterleri ve yenilikçi görselleriyle birçok yönden sınırları zorladı. Hem aile dostu hem de yetişkinlere yönelik filmlerden oluşan bu listede birbirinden iyi animasyonlarla karşılaşacaksınız.

5. Tavuklar Firarda: Kurtarma Operasyonu

Bu film, 2000 yılında çıkan Tavuklar Firarda animasyon filminden birkaç yıl sonra geçiyor. Nostaljik bir havası olan filmde Ginger, Rocky ve grubun geri kalanının bir adada barış içinde yaşamasını konu alıyor. Orada ilk filmdeki kötü niyetli Bayan Tweedy'den ve diğer dış etkenlerden tamamen güvendedirler.

Fakat Ginger ve Rocky'nin kızı Molly, küçük adalarının dışında ne olduğuna dair sorular sormaya başlayınca işler tehlikeli bir hal alır. Film, ünlü stüdyo Aardman Animations ve Netflix Animation'ın ortak çalışmasıdır. Serinin ilk filmi kadar beğenilmese de ailenizle keyifle izleyebileceğiniz bir animasyon olarak iyi yorumlar aldı.

4. Nimona

Nimona, ND Stevenson'un 2015'de yayınladığı ve aynı adı taşıyan çizgi romanından uyarlanan bir Netflix orijinal filmidir. Ana karakter, toplumda hoş karşılanmayan, korkulan ve şövalyeler tarafından avlanan bir şekil değiştirendir. Bir şövalye, büyük bir suçla suçlanır ve Nimona'nın yardımına ihtiyaç duyar. Birbirlerinin farklılıklarını bir kenara bırakarak gerçeği aramaya koyulurlar.

Nimona, yenilikçi animasyonu ve ilginç karakterleriyle son derece keyifli, eğlenceli bir film. İlham verici ve masallardaki klişeleri eğlenceli bir biçimde altüst etmektedir. Kara mizah öğelerini de barındıran film ebeveynler için 2023 yılının en iyi animasyon filmlerinden biridir.

3. Suzume

Suzume, doğaüstü şeyleri görebilen 17 yaşındaki bir lise öğrencisini konu alıyor. Japonya bir tehditle karşı karşıya kalmıştır. Bunun çözümü ise Suzume ve Souta Munakata'nın yetenekleri sayesinde olacaktır. İkisi birlikte ülkeyi boydan boya geçmeyi göze alıyorlar.

Dünya dışı bir solucanın geçtiği her yerde ortaya çıkan kapıları mühürlüyorlar. Yönetmen Makata Shinkai'nin hayranı olan herkes, Suzume'de hareketli olay örgüsünden güzel görsellerine kadar onun etkisini hissedecektir.

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2. Çocuk ve Balıkçıl

Hayao Miyazaki'nin merakla beklenen son filmi Çocuk ve Balıkçıl, yedi yılın ardından beyazperdeye çıktı. Studio Ghibli filmi, 2. Dünya Savaşı'nın Pasifik Savaşı sırasında, 12 yaşındaki Mahito Maki'nin annesinin ani ölümü ve ardından yeni bir şehre taşınmasıyla boğuştuğu dönemde geçiyor. Orada, annesinin hala hayatta olduğuna onu ikna edecek şekilde konuşan bir gri balıkçılla tanışıyor.

1. Örümcek Adam: Örümcek Evrenine Geçiş

Örümcek Adam: Örümcek Evrenine Geçiş filminde, son dönemde artan Örümcek Adam içeriklerinin iyi yorumlar almasından dolayı beklentiler büyüktü. Daha cesur, deneysel ve iyi görsellerle seyircileri etkiledi. Miles'ın karşılaştığı çoklu evrenleri ve Örümcek Adamları tamamlayarak, her an bir sanat eseri gibi görünüyor.

15 yaşında bir ergen olan Miles, ailesine bir yetişkin olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Çok iyi animasyonlara sahip olan filmde, aksiyon da hiç kesilmiyor. Filmde çok fazla Örümcek Adam ile karşılaşılıyor ve neredeyse hepsi için özenle çalışılmış olduğu göze çarpıyor. Daha şimdiden devam filmi için çok sayıda insan sabırsızlıkla bekliyor.