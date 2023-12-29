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2023 Yılında En Popüler Yapay Zeka Araçları - Son Dakika
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2023 Yılında En Popüler Yapay Zeka Araçları

Son yıllarda teknolojinin ilerlemesiyle birlikte yapay zeka araçları ortaya çıktı. 2023 yılında en çok ziyaret alan yapay zeka araçları sıralandı. ChatGPT, Character.ai ve Quillbot en popüler araçlar arasında yer aldı.

2023 Yılında En Popüler Yapay Zeka Araçları
29.12.2023 - 12:28,  Güncelleme: 12:29
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Son yıllarda teknolojinin önemli seviyede ilerleme kaydetmesiyle birlikte yapay zeka araçları ortaya çıktı. Cebe sığabilecek boyutta olan akıllı telefonlardan internet sitelerine kadar her alanda kendine yer bulan yapay zeka, günlük yaşantımızı büyük ölçüde kolaylaştırıyor.

Elbette yapay zeka dünyası büyük bir rekabetin de odağı haline geldi. Google, Microsoft, ve OpenAI gibi şirketler bu alanda öne geçebilmek için adımlar atıyor. Peki 2023 yılının en popüler yapay zeka araçları hangileri oldu? İşte dikkat çeken liste…

En popüler yapay zeka araçları (2023)

2023 yılının bitmesine pek de bir süre kalmadı. Bu doğrultuda her sene olduğu gibi birçok şirket, kendi alanıyla ilgili istatistikler açıkladı. Son olarak buna yapay zeka alanı da dahil oldu. Writerbuddy.ai, en çok ziyaret edilen yapay zeka araçlarını sıraladı.

2023 Yılında En Popüler Yapay Zeka Araçları

En popüler yapay zeka araçları listesinin birinci sırasında 14 milyardan fazla ziyaret alan ChatGPT'nin olduğunu görüyoruz. Hemen ardından onu 3.8 milyar ile Character.ai takip ediyor. Üçüncü sırada ise 1.1 milyar ziyaretçiye sahip Quillbot yer alıyor.

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Yaratıcı görseller oluşturmasıyla adından söz ettiren Midjourney ise 500.4 milyon ziyaretçi ile dördüncü sıraya adını yazdırdı. Sonrasında onu Hugging Face takip ediyorken, Google Bard'ın ise 241.6 milyon ziyaret aldığını görüyoruz. Listenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

2023 yılında en çok ziyaret alan yapay zeka araçları şu şekilde sıralandı;

SıraYapay Zeka AracıZiyaret Sayısı1ChatGPT14.6 milyar2Character.ai3.8 milyar3Quillbot1.1 milyar4Midjourney500.4 milyon5Hugging Face316.6 milyon6Google Bard241.6 milyon7NovelAI238.7 milyon8Capcut203.8 milyon9Janitor AI192.4 milyon10Civitai177.2 milyon

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En çok hangi yapay zeka aracını kullanıyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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