2023 yılını geride bıraktık. Her yeni yılın bizlere daha fazla şans ve umut getirmesini diliyoruz. Ancak artan kur ve vergi oranlarıyla birlikte araç fiyatlarına zam geliyor. Peki bugün sıfır kilometre bir Fiat Egea satın almak istediğinizde fiyatlar bizi nasıl karşılıyor? İşte karşınızda 2024 Fiat Egea fiyat listesi…

2024 Fiat Egea Sedan fiyat listesi!

Uygun fiyatıyla ön plana çıkan Fiat Egea maalesef yılbaşı zammı yiyen modeller arasında. İşte karşınızda 2024 Fiat Egea Sedan fiyat listesi…

Easy donanım seviyesi fiyat listesi: