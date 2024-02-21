2024 iPad Pro ve iPad Air Modellerinin Boyutları Belli Oldu

Apple'ın bu yıl tanıtacağı yeni iPad Pro ve iPad Air modellerinin boyutları belli oldu. Bazı özelliklerini de gizli tutamayan 2024 iPad Pro ve Air, çok yakında resmi lansman ile tanıtılacak. Ancak gelin lansman öncesinde OLED ekranlı iPad Pro ve iPad Air modellerine yakından bakalım.
iPad Pro ve iPad Air iki farklı ekran seçeneği ile gelecek!
Apple birkaç hafta içerisinde 2024 iPad Air ve iPad Pro modellerini resmi lansman ile tanıtacak. Ancak bugün iki iPad modeli de boyutları ve ekran özellikleri ile ortaya çıktı. iPad Pro tarafında önceki nesilde olduğu gibi iki ekran seçeneği bizleri karşılıyor. Ama farklı olan iPad Air'in de iki farklı ekran boyutu ile geliyor olması.
Şimdiye kadar Air modellerini tek ekran boyutu seçeneği ile sunan Apple, 2024 iPad modellerinde bu kararından vazgeçmiş gibi duruyor. Yine 11 inç OLED ekranlı modeli piyasaya sürecek olan şirket, 12,9 inç OLED ekranlı yeni iPad Air'i de önümüzdeki günlerde tanıtacak. Boyutları hakkında da bilgi sahibi olduğumuz iPad Air'in 11 inç'lik sürümü 247.6 x 178.5 x 6.1 mm boyutlarında olacak. Seriye yeni katılan 12,9 inç ekranlı 2024 iPad Air ise 280,6 x 214,9 x 6 mm ölçülerinde olacak.
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2024 iPad Pro modelinde yine önceki seride olduğu gibi 11 inç ve 12,9 inç büyüklüğünde ekranlarla karşımıza çıkacak olan Apple, bu modellerde sadece boyut değişikliğine gidecek. 11 inç'lik iPad Pro'nun son sürümü 247,6 x 178,5 x 5,9 mm boyutlarında iken, 11 inç 2024 iPad Pro 249,7 x 177,5 x 5,1 mm ölçülerinde olacak. Yine 12,9 inçlik son iPad Pro 280,6 x 214,9 x 6,4 mm boyutlarında iken, 12,9 inç ekranlı 2024 iPad Pro 281,5 x 215,5 x 5 mm boyutlarında olacak.
Apple'ın iPad Air'in ekran boyutları konusunda seçenek sunması iPad tutkunlarını sevindirecek. Ayrıca iPad Pro'nun önceki modele göre çok daha ince olması da kullanım rahatlığı sunacak. Mart ayının sonuna kadar piyasaya sürülecek olan 2024 iPad modelleri hakkında şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. İşlemci tarafında iPad Pro'nun M3'ü kullanacağı bildirilse de, iPad Air için şimdilik bir açıklama yok. Sizce iPad Air hangi işlemciyi kullanacak? Yeni iPad Air ve iPad Pro'nun boyutları ideal mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › 2024 iPad Pro ve iPad Air Modellerinin Boyutları Belli Oldu - Son Dakika
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